In un’era in cui la sicurezza e la digitalizzazione sono all’ordine del giorno, l’Unione Europea ha deciso di porre fine all’uso delle carte d’identità cartacee per l’espatrio a partire dal 3 agosto 2026. Questa decisione è stata presa per ottemperare al Regolamento Europeo n. 1157/2019, volto a migliorare la sicurezza dei documenti d’identità.

Le carte d’identità elettroniche (CIE), già in uso da diversi anni, diventeranno così l’unica forma di documento d’identità valida per viaggiare all’interno dell’UE. Le autorità italiane hanno già iniziato a informare i cittadini su questa transizione, incoraggiandoli a passare alla CIE in anticipo.

carta di identita

Il Regolamento UE n. 1157/2019 e la sicurezza dei documenti d’identità

La decisione di eliminare le carte d’identità cartacee per l’espatrio nasce dall’esigenza di rafforzare la sicurezza dei documenti d’identità in Europa. Il Regolamento UE n. 1157/2019 stabilisce nuovi standard di sicurezza che le carte cartacee non possono garantire. Queste, infatti, non rispettano le norme minime di protezione richieste a livello comunitario. Al contrario, la carta d’identità elettronica (CIE) è dotata di un microchip contactless contenente dati personali e biometrici, come foto e impronte digitali, che sono protetti contro contraffazioni e accessi non autorizzati. Questo passaggio alla tecnologia elettronica non solo migliora la sicurezza, ma facilita anche l’autenticazione online e l’accesso ai servizi pubblici e privati.

Cosa devono fare i cittadini italiani

In vista della scadenza del 2026, i Comuni italiani hanno iniziato a informare i cittadini sull’importanza di verificare la scadenza della propria carta d’identità cartacea. Se la scadenza è successiva al 3 agosto 2026, i cittadini sono invitati a richiedere la nuova CIE presso l’Ufficio Anagrafe con anticipo. È possibile effettuare il passaggio alla carta elettronica anche prima di questa data, a prescindere dalla scadenza del documento cartaceo. La CIE non solo garantisce la validità per l’espatrio, ma offre anche maggiore sicurezza e la possibilità di accedere a diversi servizi, grazie alla sua capacità di autenticazione online.

Caratteristiche e vantaggi della carta d’identità elettronica

La carta d’identità elettronica è stata progettata per essere pratica e sicura. Ha le dimensioni di una carta di pagamento e viene prodotta in policarbonato, un materiale resistente e duraturo. Oltre ai dati biometrici, la CIE contiene informazioni per l’uso nei servizi digitali. Questo significa che i cittadini possono utilizzarla non solo per viaggiare, ma anche per autenticarsi online e accedere a vari servizi governativi e privati. La transizione alla CIE rappresenta un importante passo avanti verso un futuro più sicuro e digitale, allineandosi con le più moderne esigenze di sicurezza e accessibilità.