OpenAI lancia SearchGPT, che segna l’ingresso dell’intelligenza artificiale nel mondo della ricerca online in modo ancora più efficace e personalizzato. Questo nuovo strumento, incorporato in ChatGPT, permette di esplorare il web, in tempo reale, per rispondere a domande complesse, nonché risolvendo molte delle limitazioni che caratterizzano i tradizionali motori di ricerca. Scopriamo, dunque, come funziona nello specifico.

ChatGPT presenta SearchGPT, motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale

Arriva una importante novità nel campo delle ricerche online. OpenAI, infatti, presenta SearchGPT, motore grazie al quale la ricerca diventa un’esperienza interattiva, in cui gli utenti ricevono risposte rapide e specifiche, adattate a ogni esigenza.

ChatGPT

Per tale ragione, dunque, l’internauta non ha bisogno di consultare i link singoli delle varie pagine messe a disposizione dopo aver effettuato una ricerca sui classici motori di ricerca.

L’elemento distintivo di SearchGPT è la capacità, di cui è dotato, di rispondere alle domande, comprendendo il contesto e adattando le informazioni fornite all’intento dell’utente.

Le differenze con un classico motore di ricerca

A differenza di un motore di ricerca tradizionale, che restituisce elenchi di pagine web da consultare, SearchGPT elabora le informazioni rilevanti e le presenta in modo sintetico e coerente, facilitando l’accesso ai dati.

La tecnologia avanzata di elaborazione del linguaggio naturale di cui è dotato, inoltre, permette di rendere più efficiente l’intero processo, offrendo, di conseguenza, risposte precise, aggiornate e in linea con le aspettative dell’interlocutore.

Oltre alla velocità e alla facilità di utilizzo, SearchGPT è vantaggioso per gli utenti, in quanto rende ancora più accessibile la conoscenza, presentando informazioni – anche complesse – in un linguaggio comprensibile.

Tale motore di ricerca intelligente, dunque, è in grado di adattarsi a vari tipi di richieste, che possono oscillare, ad esempio, da quesiti accademici a domande di settore: in tutti i casi, SearchGPT personalizza, di volta in volta, le risposte, offrendo un’esperienza di ricerca senza precedenti.

La funzione di ricerca di ChatGPT permette agli utenti di scegliere se attivarla automaticamente o manualmente tramite un’icona.

OpenAI collabora con editori come Associated Press e Reuters per ottenere aggiornamenti continui, su specifici temi, dal meteo, alla finanza, fino alle notizie in tempo reale e ai risultati sportivi.





