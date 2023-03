Sempre più presenti tra tv e web, e dunque anche al di fuori della propria cucina, il fenomeno che vede alcuni cuochi come delle vere e proprie celebrità è stato definito chefstar. La nuova classifica stilata sugli chef più di successo d’Europa, prodotta da Celebrity Chef Credit, tiene conto di diversi parametri. E a questa si aggiunge la lista prodotta dagli analisti finanziari di Money.co.uk che vede proprio gli chef italiani tra i più ricchi d’Europa con cifre da capogiro. A conquistare il podio è Massimo Bottura.

Chi sono gli chef più ricchi d’Europa: la classifica

Davanti a tutti spicca dunque Massimo Bottura con 200.720.870 euro netti. Al secondo posto c’è il tedesco Heinz Beck (16.233.495) che è alla guida del ristorante La Pergola, tristellato del Waldorf Astoria Rome Cavalieri. Al terzo e quarto posto, invece, si trovano due chef italiani: Massimiliano Alajmo, con 15.457.407 euro, e Antonino Cannavacciuolo con 5.381.566 euro. A chiudere la top five è la francese Anne-Sophie Pic (4.264.460). Per quanto riguarda, invece, la nuova classifica sugli chef europei più di successo, stilata da Celebrity Chef Credit, gli italiani primeggiano ancora.

In particolare Massimo Bottura è sempre al primo posto con 60,5 punti su 120. Al secondo posto c’è il francese Raymond Blanc, mentre al terzo posto Antonino Cannavacciuolo. Al quarto la prima donna in classifica, la francese Anne-Sophie Pic, seguita da Heinz Beck. Al sesto posto si piazza l’olandese Ron Blaauw, al settimo l’italiana Cristina Bowerman e all’ottavo Zdenek Pohlrelch della Repubblica Ceca. Chiudono la top 10 Massimiliano Alajmo e il francese Akame Benallal.

Chef che impiatta

I parametri utilizzati

Ben 4 italiani dunque nella top 10 a dimostrazione dell’apprezzamento sempre maggiore della cucina italiana a livello internazionale. La classifica sugli chef più di successo d’Europa ha tenuto conto di 8 parametri: valore netto del business, pubblicazioni editoriali, stelle Michelin ottenute, influenza sui social media considerando Youtube e Instagram, introiti social e fama televisiva. Quest’ultimo parametro è stato suddiviso in altri 3 parametri tra cui il numero di puntate a cui hanno preso parte e anni di presenza in tv.

Massimo Bottura ha raccolto il massimo punteggio per presenza social (in particolare su Youtube), seguito da Cannavacciuolo. Ed è proprio quest’ultimo, invece, a primeggiare su Instagram. Per la carriera televisiva più lunga davanti a tutti c’è Raymond Blanc, seguito da Bottura. Per numero di episodi invece primeggia di nuovo Cannavacciuolo. In media i primi 10 classificati hanno una carriera televisiva di 8 anni e una presenza in 217 puntate di programmi di cucina.

