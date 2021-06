L’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha aperto un bar temporaneo con Nespresso: sarà a Milano solo per 45 giorni.

Dopo aver conquistato il mondo della moda e della bellezza, l’imprenditrice digitale e influencer italiana Chiara Ferragni continua a stupire i suoi follower e il mondo del business. La sua ultima partnership con Nespresso l’ha portata ad aprire un bar con il logo dell’occhio inconfondibile del suo brand a Milano. La collaborazione, svelata mediante i suoi account social, include anche prodotti co-branded in edizione limitata: delle esclusive macchine da caffè Vertuo ed Essenza Mini, tazze in vetro e da viaggio e l’Aeroccino, macchina per la preparazione del cappuccino a casa.

Chiara Ferragni, bar temporaneo in collaborazione con Nespresso

La collezione è stata progettata al fine di tenere ben presente l’estetica sofisticata a cui Nespresso è associato, ma vista attraverso la lente dal sapore pop della personalità di Chiara Ferragni. Rivestita in una tonalità rosa confetto, la collezione è impreziosita dal logo distintivo dell’influencer e imprenditrice digitale, ossia l’occhio azzurro che caratterizza tutte le sue collezioni, il quale è affiancato a quello di Nespresso.

Ecco il post che Chiara Ferragni ha postato sul suo profilo Instagram:

Come si può leggere dal post, il Nespresso Temporary Cafè – che celebra la capsule collection – è ubicato in Piazza del Carmine a Milano, nel quartiere artistico di Brera, rilevando quello che era il ristorante God Save The Food.

La location, rivestita con carta da parati rosa in co-branding e decorata con divani grigi e cuscini firmati con il logo dell’occhio e i loghi Nespresso, rimarrà aperta fino al 18 luglio 2021. Anche lo spazio esterno del locale è stato rinnovato in stile Ferragni, con sedie e divani, vasi con piantine, oltre ad una postazione coffee-to-go per il servizio d’asporto.

Il menu del bar temporaneo

Ferragni e Nespresso hanno anche sviluppato un menu dedicato per la caffetteria che include ciotole di cibo (bowls), club sandwich e piatti Pad Thai, oltre a cappuccini che sono “il più possibile instagrammabili“, come ha affermato una sorridente Ferragni in occasione dell’evento:

“È un sogno che diventa realtà vedere questo caffè temporaneo prendere vita, è una boccata d’aria fresca, soprattutto dopo l’anno che abbiamo vissuto tutti”. Queste le parole dell’influencer che, per l’occasione, ha sfoggiato un abitino a pois, coi capelli raccolti in due chignon.

Ferragni ha confessato di essere un’appassionata consumatrice di caffè sin da quando era un’adolescente. “Il rito del caffè ha sempre fatto parte della mia vita… l’idea di prendersi una pausa per un caffè è molto italiana, fa parte del nostro stile di vita“, ha detto. Al temporary cafè i clienti potranno sorseggiare un esclusivo ice-coffee sviluppato dall’imprenditrice digitale e arricchito con latte di cocco, zucchero rosa e guarnito con marshmallow o zucchero filato.