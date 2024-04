La Provincia di Modena ha dato il via libera alla nascita della Ciclovia del Mito, la pista ciclabile di 21 chilometri che collegherà i due musei Ferrari (quello di Maranello e il Casa natale di Modena) e 250mila cittadini. Sviluppata dalla Dmo (Destination management organization) provinciale in collaborazione l’agenzia del turismo Modenatur, l’infrastruttura coinvolge i comuni di Modena, Formigine, Fiorano e Maranello.

Ciclovia del Mito, percorso da Maranello a Modena

L’itinerario, da percorrere in bicicletta o a piedi, è un tracciato di 21 chilometri che collega l’area che va dal museo Ferrari di Maranello (in via Dino Ferrari 43) a quello di Modena (in via Paolo Ferrari 85) tramite una segnaletica dedicata. Un logo speciale caratterizzerà l’identità della ciclovia e verrà usato per indicare il percorso con pannelli e segnaletica orizzontale.

Una volta completata, l’opera partirà dal museo Ferrari di Modena e si svilupperà fino al museo di Maranello passando per Formigine (il castello, il centro storico, il parco della Resistenza, le biblioteche comunali) e il centro di Fiorano. Non solo: la Ciclovia del Mito sarà connessa alla rete infrastrutturale regionale e nazionale come ad esempio la Ciclovia del Sole, che da Prato alla Drava si snoda in direzione nord-sud lungo tutta l’Italia.

In bici tra i musei Ferrari di Maranello e Modena, passando per Formigine e Fiorano

I lavori sulla segnaletica cominciano a partire da maggio: l’obiettivo delle amministrazioni locali è completare la segnatura entro il 21 giugno. “Questo collegamento nasce dall’idea di valorizzare il nostro territorio tenendo conto delle sfide ambientali, connettendo due luoghi simbolo della nostra provincia, capaci di attrarre turisti da tutto il mondo”, spiega Fabio Braglia, il presidente della Provincia di Modena.

L’obiettivo con la Ciclovia del Mito è rendere sostenibile la mobilità degli abitanti dei quattro comuni di Modena, Formigine, Fiorano e Maranello, favorire il cicloturismo e attirare ancora più fan e appassionati del Cavallino Rampante nel cuore dell’Emilia Romagna tra arte, sapori e motori. Soltanto nel 2023 i due musei hanno registrato il record assoluto di presenze con oltre 740mila visitatori.

Quanto costerà la Ciclovia del Mito

Il costo complessivo dell’opera è di 50mila euro: 10mila euro per ogni ente tra i quattro comuni e la provincia. “Sono tanti i motivi che rendono la Ciclovia del Mito un progetto virtuoso: la collaborazione tra enti in un’ottica sovracomunale, l’attenzione alla mobilità dolce, la valenza turistica, l’attenzione alle eccellenze del territorio”, dichiara Francesco Tosi, il sindaco di Fiorano.

La Ciclovia del Mito è soltanto il primo passo per promuovere nella quotidianità l’utilizzo della bicicletta per il tragitto casa-lavoro. “Quest’aspetto per il distretto ceramico è particolarmente significativo, perché va a supportare progetti e iniziative già esistenti, ad esempio il Bike to Work, nati per ridurre l’utilizzo dell’auto e incentivare la mobilità sostenibile, che porta benefici sia alla salute che all’ambiente”, conclude Luigi Zironi, il sindaco di Maranello.

