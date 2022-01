Ci sono molte città italiane che investono nel verde e piantano un numero consistente di alberi ogni 100 abitanti. È stata, infatti, stilata una classifica da Legambiente delle città che arricchiscono gli ambienti urbani con questi elementi naturali, tanto importanti per il benessere degli abitanti. Di seguito, vi mostriamo la lista completa, in cui si possono scoprire le città più virtuose sotto questo punto di vista.

Le città che piantano più alberi in Italia: la top 5

Secondo un recente rapporto stilato da Legambiente, sono diverse le città italiane che hanno come obiettivo quello di arricchire i propri spazi urbani con gli alberi. Le aree pubbliche ricche di verde, infatti, permettono agli abitanti di vivere al meglio la propria città, non rinunciando a un piccolo polmone verde nel quale rifugiarsi per respirare aria sana.

Albero

Tra le più virtuose, troviamo, al primo posto, Cuneo con 190 alberi piantati ogni 100 abitanti, seguita da Modena, con 115 alberi, Trieste con 102, Brescia con 89 alberi e, in quinta posizione, Vibo Valentia con 59 alberi ogni 100 abitanti. La classifica, poi, procede con altre città italiane, ubicate sia al nord che al sud del paese.

La classifica completa

Di seguito, ecco le città italiane che piano più alberi, in ordine decrescente. Al primo posto, c’è Cuneo, mentre all’ultimo Potenza:

Cuneo 190 alberi/100 abitanti Modena 115 alberi/100 abitanti Trieste 102 alberi/100 abitanti Brescia 89 alberi/100 abitanti Vibo Valentia 59 alberi/100 abitanti Reggio Emilia 50 alberi/100 abitanti Torino 47 alberi/100 abitanti Forlì 39 alberi/100 abitanti Arezzo, Ferrara 38 alberi/100 abitanti Milano, Ravenna 37 alberi/100 abitanti Cosenza, Pordenone 36 alberi/100 abitanti Pesaro 35 alberi/100 abitanti Novara 34 alberi/100 abitanti Mantova 33 alberi/100 abitanti Bergamo, Cremona 32 alberi/100 abitanti Lecce, Siena 30 alberi/100 abitanti Perugia, Firenze 29 alberi/100 abitanti Vercelli, Sondrio 28 alberi/100 abitanti Gorizia 26 alberi/100 abitanti Verona, Venezia, Pavia, Biella 25 alberi/100 abitanti Treviso, Padova 24 alberi/100 abitanti Vicenza, Massa 23 alberi/100 abitanti Lucca, Monza, Parma, L’Aquila 22 alberi/100 abitanti Bologna, Pescara 21 alberi/100 abitanti Macerata, Bolzano, Pisa, Caserta 20 alberi/100 abitanti Rimini, Alessandria, Oristano, 19 alberi/100 abitanti Teramo, Lodi 18 alberi/100 abitanti Frosinone, Taranto, Pistoia, Trento 17 alberi/100 abitanti Cagliari, Verbania, Chieti 16 alberi/100 abitanti Brindisi, Asti, Agrigento, Prato, Salerno, Bari, Foggia 15 alberi/100 abitanti Terni, Varese, Livorno 14 alberi/100 abitanti Avellino, Crotone 13 alberi/100 abitanti La Spezia, Catania 12 alberi/100 abitanti Como, Palermo, Aosta, Enna, Roma 11 alberi/100 abitanti Genova 10 alberi/100 abitanti Catanzaro, Rieti 9 alberi/100 abitanti Isernia, Siracusa, Piacenza 8 alberi/100 abitanti Ragusa, Lecco, Ascoli Piceno, Imperia 7 alberi/100 abitanti Caltanissetta, Reggio Calabria, Napoli 6 alberi/100 abitanti Trapani, Messina, Sassari, Viterbo 5 alberi/100 abitanti Benevento 4 alberi/100 abitanti Potenza 1 albero/100 abitanti.

