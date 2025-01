È Napoli a dominare la classifica Best Food Cities 2025 delle 100 città dove si mangia meglio al mondo. Lo rivela TasteAtlas, il prestigioso sito internazionale dedicato al mondo del cibo che ogni anno stila la graduatoria dei luoghi da non perdere per un viaggio alla scoperta dell’enogastronomia. Il capoluogo campano è in ottima compagnia in vetta alla lista: il podio, infatti, è tutto italiano con tre città del Belpaese ai primi tre posti.

Italia 1° per città dove si mangia meglio al mondo

La Best Food Cities 2025 di TasteAtlas ha analizzato 477.287 recensioni verificate di 15.478 piatti e prodotti tipici locali. Napoli raggiunge il primo posto in classifica grazie ai suoi piatti della tradizioni, su tutti la pizza margherita e le zeppole, gli gnocchi alla sorrentina, gli spaghetti a vongole e la sfogliatella. L’antica Partenope è l’unica città a ottenere il massimo dei voti: 5 su 5.

Milano si piazza al secondo posto con il punteggio di 4,96 su 5. A spingere il capoluogo lombardo alla medaglia d’argento sono specialità come il risotto e la cotoletta alla milanese, la cassoeula e il panettone. Bronzo per Bologna che strappa 4,94 punti su 5 grazie a tagliatelle al ragù, tortellini in brodo, lasagne, cotoletta alla bolognese e crescentina.

Sono italiane le prime tre città dove si mangia meglio al mondo

Ci sono altre tre italiane nella Top 10: al quarto posto Firenze (4,83) con i voti più alti per la bistecca alla fiorentina, le pappardelle al cinghiale e la ribollita; Roma in sesta posizione (4,79) grazie a carbonara, cacio e pepe, gricia e tiramisù; Torino al nono posto (4,76) per merito di agnolotti, pizza al padellino, vitello tonnato e gianduiotto.

La performance è negativa soprattutto per la capitale, che l’anno scorso aveva ottenuto il primo posto, in cima a un altro podio tutto italiano con Bologna e Napoli. A bilanciare la delusione romana, ci sono altre sei italiane distribuite tra Nord e Sud fino al 50esimo posto: Genova 13esima (4,70), Ferrara 19esima (4,65), Catania 21esima (4,64), Venezia 23esima (4,63), Palermo 31esima (4,56) e Bari 41esima (4,50).

Top 50 delle città dove si mangia meglio al mondo

Le altre otto italiane nella fascia da 51 a 100 sono Modena al 69esimo posto (4,41), Sorrento al 79esimo (4,38), Taormina all’80esimo (4,38), Lucca all’88esimo (4,35), Mantova all’89esimo (4,35), Siena al 92esimo (4,34), Parma al 97esimo (4,33) e Trieste al 100esimo e ultimo posto con il punteggio di 4,32.

Nella Top 10 le città che accompagnano le sei italiane sono l’indiana Mumbai al quinto posto (4,81 punti), Parigi al settimo (4,78), Vienna all’ottavo (4,77) e Osaka al decimo con 4,74 punti. Ecco la Top 50 completa della Best Food Cities 2025 di TasteAtlas.