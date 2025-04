Dal Giappone all’Italia, andata e ritorno, nel nome della perfezione: Mazda ha deciso di omaggiare le Eccellenze italiane dell’arte e dell’artigianato con un progetto di promozione e diffusione del made in Italy. Sotto il patrocinio dell’Amsi, l’Associazione dei marchi storici, la casa automobilistica di Hiroshima ha creato una piattaforma per valorizzare “le straordinarie realtà artigianali e manifatturiere che rendono unico il nostro Paese”.

Mazda sostiene le Eccellenze italiane

Per promuovere il dialogo e la cooperazione tra Italia e Giappone, Mazda collabora con il brand aretino di abbigliamento Inghirami, nome di riferimento nella produzione di camicie e abiti. Dalla loro unione nasce il progetto che mette insieme la manualità e l’attenzione per la cura dei dettagli dei maestri giapponesi con la lunga esperienza e la cultura manifatturiera italiana.

Le analogie tra Sol Levante e Belpaese sono numerose, specie quando l’artigianalità si sposa con l’innovazione. Per lanciare e sostenere Eccellenze italiane, Mazda ha realizzato un sito ufficiale con tutte le informazioni sui progetti proposti e gli artisti e artigiani che li hanno realizzati. Le persone al centro del progetto esaltano “design, qualità e creatività, valori distintivi del brand”.

L’artigianato italiano come quello di Murano al centro del progetto di Mazda

Si va da incisori come Antonino De Simone, specializzato nella lavorazione del corallo rosso del Mediterraneo, alla bottega di falegnameria Fontana, passando per il liutaio Matteo Bellini e il cantiere Ernesto Riva, arrivato all’ottava generazione di produttori di barche. Selleria Gianetti produce selle di qualità dal 1881, il liquorificio Morelli di Palaia è un’eccellenza per liquori e distillati dal 1911.

Non mancano eccellenze femminili come le pittrici Evandra De Rosa, Luisi Dì, Elena Di Capita e Daniela Lupi, la scultrice Simona Ragazzi e la stilista Laura Angelilli. La paper artist Caterina Crepax, figlia del fumettista Guido, è capace di scolpire abiti e allestimenti scenografici con la carta, mentre Laura Brocchi è specializzata nelle lavorazioni del metallo.

Dove vedere le opere delle Eccellenze italiane

Le 63 eccellenze locali in ambito artigianale, manifatturiero e artistico coinvolte da Mazda hanno collaborato ai loro progetti con i 63 concessionari della casa giapponese presenti in Italia su tutto il territorio. L’operazione non si ferma al suo aspetto promozionale: a partire dal mese di giugno e fino alla fine del 2025, verrà allestita l’Expo nazionale di tutti i manufatti realizzati.

In questa esposizione saranno raccolte e mostrate al pubblico in uno scenario unico tutte le opere di arte e artigianato passate per le diverse esposizioni locali. Per fare un esempio, Caterina Crepax ha collaborato con la concessionaria Mocauto Group di Milano scolpendo un abito in carta che “ripercorre le sinuose curve della strada da percorrere e della luce sulla carrozzeria”.