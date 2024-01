In un recente studio condotto da TasteAtlas, famoso portale gastronomico, si è proceduto all’analisi e alla classificazione di oltre 10.000 piatti provenienti da tutto il mondo.

Sulla base di quasi 400.000 valutazioni, di cui oltre 270.000 considerate valide, è stata delineata la classifica dei piatti più apprezzati a livello globale per l’anno 2023.

I migliori piatti del mondo per il 2023 secondo TasteAtlas: c’è anche la pizza napoletana

Al vertice di questa classifica troviamo la Picanha, taglio di carne tipico della cucina brasiliana.

Tale piatto ha raggiunto un punteggio pari a 4.8: è caratterizzato da una preparazione unica che include la grigliatura e l’accompagnamento con condimenti tradizionali tra i quali citiamo la farofa e il molho à campanha.

Una pizza nel forno a legna

Seguono in classifica due delizie asiatiche: al secondo posto, infatti, c’è il Roti Canai, pane di origine indiana, diventato – nel corso del tempo – un’icona dello street food malese e, al terzo posto, fa il suo ingresso il Phat Kaphrao, piatto tailandese – a base di carne macinata o frutti di mare – aromatizzato con basilico, aglio e peperoncino.

L’Italia è rappresentata, invece, dalla pizza napoletana, che conquista il quarto posto. Questo piatto, riconosciuta dall’Unione Europea come Specialità Tradizionale Garantita nel 2010 e dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità nel 2017, è una testimonianza dell’alta qualità e dell’unicità della cucina italiana.

Le altre pietanze presenti nella top 10

Nella top 10, troviamo anche altre prelibatezze come i guotie, ravioli cinesi ripieni di carne e verdure, il Khao Soi, una zuppa di cocco tipica della Thailandia settentrionale.

Inoltre, piatti come il Butter Garlic Naan, il Tangbao cinese e lo Shashlik russo sottolineano l’ampia varietà e ricchezza delle tradizioni culinarie globali.

Chiudendo la top 10, il Phanaeng Curry thailandese si distingue per il suo sapore unico, in quanto combina carne in umido con latte di cocco e pasta di curry panang. Di seguito, la classifica completa dalla prima alla centesima posizione:

Come potete notare, la classifica è variegata e include piatti provenienti da molti angoli del mondo: ciò dimostra che ogni cucina mette a disposizione sapori variegati e unici, riconosciuti a livello globale.

