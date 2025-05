L’ecosistema urbano italiano è in piena evoluzione e a dimostrarlo è la classifica delle città più intelligenti d’Italia, stilata dall’EY Smart City Index 2025. Bologna, Milano e Torino si confermano le più smart sui 109 capoluoghi analizzati dall’osservatorio, ma in generale, sotto la spinta del PNRR e degli investimenti finanziati dai fondi europei, si segnala un significativo miglioramento di tutte le città rispetto agli ultimi tre anni.

La classifica 2025 delle città più intelligenti d’Italia

Lo Smart City Index di EY prende in considerazione tre parametri principali: la transizione ecologica, la digitalizzazione e l’inclusione sociale. La graduatoria viene elaborata sulla base di 323 indicatori suddivisi in due macrocategorie: la readiness, ovvero le iniziative e gli investimenti pubblici e privati degli stakeholder per rendere disponibili infrastrutture e servizi, e i comportamenti di cittadine e cittadini.

A guidare la Top 10 dei capoluoghi di provincia sono Bologna, Milano e Torino, che si distinguono per l’innovazione urbana e il livello di smartness. Tra le città medie spiccano le performance di Modena, Reggio Emilia e Bergamo, quest’ultima al primo posto nella riduzione dell’impatto ambientale. Milano, Bologna e Roma guidano la classifica per digitalizzazione e innovazione. Il capoluogo emiliano, Trieste e Pordenone sono le più attente all’accessibilità e agli aspetti umani.

Bologna si conferma una delle città più smart d’Italia

Nella classifica dei primi 10 capoluoghi di provincia, le uniche due eccezioni alle città del Nord sono Roma e Cagliari, ma la graduatoria fa segnare un significativo miglioramento delle città del Sud: insieme a Cagliari, Bari e Palermo entrano nella Top 10 delle città metropolitane e Matera affianca Pavia e Pordenone sul podio delle città piccole, dove si segnala l’ingresso di Oristano.

“Migliorano molto le città metropolitane del Mezzogiorno, come Cagliari, Bari e Palermo, guadagnando rispettivamente 12, 17 e 19 posizioni, grazie a un aumento del 22,7% nella readiness digitale – spiega Dario Bergamo di EY –. In generale, si registrano importanti avanzamenti nelle città che hanno promosso la creazione delle Case delle Tecnologie Emergenti, luoghi di innovazione e sperimentazione sostenuti dagli investimenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy”.

Smart City Index 2025: l’Italia sta cambiando

“L’adozione di tecnologie avanzate e servizi pubblici intelligenti è cruciale per il futuro delle nostre città – aggiunge Antonio Lombardo di EY –. La crescita dell’IoT e della sensoristica è stata rilevante negli ultimi anni, con un aumento del 30% nella diffusione dei sensori e del 40% nelle centrali di controllo della mobilità, della sicurezza urbana e delle piattaforme di monitoraggio dei consumi energetici negli edifici pubblici”.

Nei focus sulla transizione ecologica e sulla digitalizzazione, emerge un significativo miglioramento in tutte le più importanti città italiane nella riduzione dell’impatto ambientale e nell’accesso a tecnologie avanzate e connettività attraverso l’adozione di fonti rinnovabili, la promozione della mobilità sostenibile e la tutela del verde urbano, gli investimenti mirati in infrastrutture digitali e servizi online e l’implementazione di servizi pubblici intelligenti. Nello specifico, ecco la Top 10 dei capoluoghi di provincia più smart d’Italia: