Henley & Partners ha stilato la classifica delle 50 città più ricche del mondo nel 2024. La società di consulenza ha utilizzato come parametri per la misurazione i livelli di ricchezza privata e di investimenti che generano l’insieme complessivo di persone milionarie. Dal rapporto annuale emerge che gli Stati Uniti guidano la graduatoria con 11 metropoli che rientrano tra le migliori 50.

Le città più ricche del mondo nel 2024: due italiane

A guidare la classifica (in dollari americani) è New York: la Grande Mela conquista il primo posto grazie ai suoi 349.500 residenti milionari. L’aumento della ricchezza è del 48% rispetto a dieci anni fa. Al secondo posto si piazza la Bay Area (la regione della California settentrionale con San Francisco) con 305.700 milionari, mentre al terzo c’è Tokyo che conta 298.300 milionari.

Due le città italiane, entrambe fuori dalla Top 10. Milano conquista il posto numero 14 con 104.500 residenti milionari, 165 centomilionari e 15 miliardari. I dati confermano che la Lombardia, già regione più ricca d’Italia, è diventata la prima regione manifatturiera d’Europa e che è il territorio cresciuto di più come Pil a livello europeo. Alla posizione numero 25 c’è Roma: la Capitale, conteggiata insieme alla regione Lazio, presenta 57.600 milionari, 92 centomilionari e 10 miliardari.

Una panoramica di Roma, una delle due città italiane più ricche al mondo

Nell’Europa meridionale insieme a Milano e Roma ci sono soltanto Parigi al settimo posto (con la sua regione storica dell’Île-de-France strappa un valore di 165.000), Madrid al 32esimo e Nizza al 44esimo con 36.000 e 26.300 milionari. Crolla la Germania: la locomotiva d’Europa, ormai in piena recessione, presenta in classifica Francoforte in 16esima posizione, Monaco in 23esima e Berlino in 43esima.

Cinque le città della Cina in classifica: Pechino, Shanghai, Shenzhen, Hangzhou e Guangzhou. La Capitale ottiene la performance migliore con 125.600 residenti milionari, 347 centomilionari e 42 miliardari. In lista non compare Riyad, capitale e polo finanziario dell’Arabia Saudita, mentre Dubai, l’emirato degli Emirati Arabi Uniti, è 21esima con 72.500 milionari.

La classifica delle città più ricche del mondo nel 2024

Dietro gli Stati Uniti con 11 città in graduatoria e la Cina con cinque, si piazza l’Australia con quattro metropoli: Sydney, Melbourne, Perth e Brisbane. Non ci sono città africane, mentre le restanti europee sono Vienna, Dublino, Amsterdam, Stoccolma, Londra, Manchester e le svizzere Zurigo e Ginevra.

I trend negativi colpiscono Mosca (-23% di residenti milionari negli ultimi dieci anni), Osaka (-12%), Londra (-10%), Tokyo (-5%) e Hong Kong (-4%). Ecco la classifica completa, mentre i dati, la metodologia di rilevamento e i raffronti con le edizioni precedenti sono disponibili sul sito di Henley & Partners.

New York: 349.500 residenti milionari Bay Area: 305.700 Tokyo: 298.300 Singapore: 244.800 Londra: 227.000 Los Angeles: 212.100 Parigi e Île-de-France: 165.000 Sydney: 147.000 Hong Kong: 143.400 Pechino: 125.600 Shanghai: 123.400 Chicago: 120.500 Toronto: 106.300 Milano: 104.500 Melbourne: 97.900 Francoforte: 94.500 Houston: 90.900 Zurigo: 88.400 Seoul: 82.500 Ginevra: 79.800 Dubai: 72.500 Dallas: 68.600 Monaco: 68.400 Mumbai: 58.800 Roma: 57.600 Seattle: 54.200 Shenzhen: 50.300 Amsterdam: 45.200 Osaka: 43.100 Boston: 42.900 Vancouver: 41.400 Madrid: 36.000 Miami: 35.300 Perth: 33.600 Austin: 32.700 Hangzhou: 31.600 Delhi: 30.700 Mosca: 30.300 Taipei: 30.200 Vienna: 29.700 Washington: 28.300 Brisbane: 27.200 Berlino: 26.500 Nizza e Èze: 26.300 Stoccolma: 24.800 Guangzhou: 24.500 Tel Aviv: 24.300 Dublino: 24.200 Auckland: 23.400 Manchester: 23.200

Riproduzione riservata © 2024 - LEO