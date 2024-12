Follie artigianali: è il modo in cui Italo Risi definisce Matese Officinale, la sua azienda che produce liquori fatti con erbe naturali. La storia di Italo è quella di tanti giovani imprenditori italiani che tornano nella loro terra d’origine per fare impresa. Nel suo caso, quella di un 25enne nato e cresciuto a Bojano, in provincia di Campobasso, che dopo gli studi in farmacia rientra in Molise e decide di restarci.

Matese Officinale, liquori naturali e tanto altro

I prodotti di Matese Officinale sono 100% naturali: il liquore Matese nasce dall’infusione del Trigno (una bacca violacea che cresce nascosta tra i rovi di spine) con altre bacche rosse spontanee e erbe officinali; il Quirino (dal nome dal fiume che scorre a Bojano) da quella di oltre 70 piante differenti, tutte raccolte a mano dai pendii collinari fin sopra le montagne a 1400 metri di altitudine.

Non ci sono soltanto i liquori ma anche le tisane nello shop di Matese Officinale: la gialla con iperico, scorza d’arancia, rosmarino, rosa canina e passiflora per il buon umore; la blu con melissa, tiglio, achillea, camomilla, biancospino e lavanda per la calma; la rossa con rosmarino, menta, timo, lavanda e fiori di sambuco per la digestione.

Bojano vista dalle rovine del suo castello

Italo Risi ha fatto nascere l’impresa con suo padre: è sul Matese che i due hanno trovato 75 piante diverse, le hanno catalogate e ne hanno estratto il liquore grazie ad un’antica ricetta. È la natura l’unico ingrediente delle loro preparazioni, come nel miele di castagno (prodotto sotto i monti di Campitello) e in quello di Sulla, raccolto nelle distese collinari del borgo di Trivento.

Nata nel 2020, Matese Officinale collabora con GianTec (un laboratorio di Isernia specializzato nella produzione di prodotti a base di canapa con CBD) per una linea cosmetica all’avanguardia 100% green e 100% made in Italy. I cosmetici alla canapa sono ancora poco noti ma includono oli essenziali e da massaggio, creme lenitive, contorno occhi, burrocacao e persino integratori e antidolorifici per animali domestici.

Italo Risi, Matese Officinale è un’impresa vincente

“Qui c’è la mia vita. Non mi sentivo bene in nessun altro posto. Ed è qui, in mezzo alla natura che amo profondamente, che ho iniziato a cercare insieme a mio padre le erbe officinali preparandole per poterle gustare – spiega Risi all’Ansa –. Una scommessa, una sfida non facile ma grazie all’incoraggiamento di tanti amici oltre che alla mia famiglia, ho deciso di provarci. I risultati stanno arrivando e ne sono felice”.

“Da tre mesi – conclude il giovane imprenditore – ho aperto un laboratorio a Bojano, in località Alifana, ed è qui che sono al lavoro per poter realizzare un mio sogno: una fattoria didattica con percorsi verso le colline del Matese alla scoperta delle erbe che mi hanno cambiato la vita”.