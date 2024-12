UN Tourism, l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite che si occupa del coordinamento delle politiche turistiche e promuove lo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile, ha inserito San Casciano dei Bagni nella Best Tourism Villages 2024. Il comune toscano in provincia di Siena, già parte del circuito dei borghi più belli d’Italia ma “snobbato” dalla recente classifica di Forbes, è l’unico italiano presente nella graduatoria dei 55 migliori borghi turistici al mondo.

San Casciano dei Bagni nella Best Tourism Villages 2024

I borghi rurali sono considerati da UN Tourism gli attori chiave del turismo sostenibile e dello sviluppo delle comunità. Nell’edizione 2024 della Best Tourism Villages, l’agenzia ha inserito 55 località scelte tra oltre 260 candidature da più di 60 Stati membri della rete UN Tourism, dall’Afghanistan allo Zimbabwe.

L’iniziativa Best Tourism Villages è stata lanciata nel 2021 per promuovere il ruolo del turismo nelle aree rurali, preservando paesaggi, diversità culturale, valori locali e tradizioni culinarie. Ad oggi 254 borghi fanno parte della più grande comunità di destinazioni rurali al mondo. La nomina di San Casciano dei Bagni nella lista 2024 premia una località immersa nella campagna toscana, famosa per le sue terme e per gli importanti ritrovamenti archeologici, i Bronzi di San Casciano.

Il castello di San Casciano dei Bagni

I parametri presi in considerazione da UN Tourism per stilare la graduatoria sono le risorse culturali e naturali, la promozione e conservazione delle risorse, la sostenibilità economica, sociale e ambientale, lo sviluppo del turismo e l’integrazione della catena del valore, la governance, la sicurezza, le infrastruttura e la connettività. Unico borgo italiano in classifica, San Casciano dei Bagni affianca comuni di tutto il mondo, da Abu Ghosoun in Egitto a Yandunjiao in Cina.

Il premio ottenuto da San Casciano arriva nei giorni in cui l’Italia ha ospitato il primo storico G7 Turismo, il vertice dei ministri del Turismo che ha messo in luce la rilevanza del comparto a livello internazionale, sia in termini socioeconomici che come strumento di promozione di pace nel mondo, attraverso la comprensione interculturale e la coesione sociale.

Le parole della sindaca di San Casciano dei Bagni

“Questo prestigioso riconoscimento – fa sapere la sindaca Agnese Carletti – rappresenta non solo un traguardo significativo per la nostra comunità, ma anche un omaggio ai nostri cittadini, al nostro lavoro, alle nostre tradizioni e storia e alla bellezza del nostro territorio. Questo premio evidenzia l’impegno che tutti noi abbiamo messo e stiamo mettendo nel promuovere un turismo sostenibile e rispettoso”.

“La nostra comunità – conclude la sindaca – sta lavorando instancabilmente per creare un’esperienza turistica unica che valorizzi la cultura locale, la storia e l’ambiente. Vogliamo continuare a rafforzare queste iniziative, contribuendo allo sviluppo economico della nostra area e alla felicità dei nostri visitatori. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questo successo, in particolare la Regione Toscana e l’assessore Leonardo Marras che ci ha spinto a candidarci, la Strada del Vino Nobile e dei Sapori della Valdichiana che ha lavorato al dossier e tutte le istituzioni locali e i cittadini che ogni giorno contribuiscono a rendere il nostro Comune un luogo accogliente e meraviglioso da visitare”.