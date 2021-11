Comprare casa in alcune città piuttosto che in altre rende particolarmente felici. Lo rivela una curiosa ricerca realizzata dal portale britannico Online Mortgage Advisor. Il magazine ha stilato una classifica che segnala in quali posti del mondo acquistare un’abitazione rende il compratore più sereno e soddisfatto. L’indagine ha utilizzato un metodo curioso: l’intelligenza artificiale applicata alle foto su Instagram postate da compratori nel mese di agosto 2021.

Le 10 città in cui comprare casa rende felici: una è italiana

Gli analisti hanno passato al setaccio hashtag come #newhome, #homeowner e #firsttimehomebuyer. Poi hanno esaminato più di 300mila scatti con Api Viso, lo strumento di riconoscimento facciale di Microsoft Azure che rileva, identifica e analizza i volti in immagini e video e fornisce una gamma di punteggi sulla base di diverse emozioni presenti come felicità, sorpresa, tristezza, rabbia, paura, sdegno e disgusto.

Lo studio ha incluso soltanto le città con almeno 100 foto rilevabili dall’IA. Il risultato è sorprendente: la felicità è l’emozione predominante nelle foto di Barcellona e Firenze. Chi compra casa nella città spagnola e nella culla del Rinascimento, finalmente rilanciata dal turismo, è contento ed entusiasta al 95,4 e al 95,2 su 100. Nella Top 10 si piazzano in terza posizione Ulsan in Corea del Sud e al quarto posto Praga in Repubblica Ceca.

Barcellona, Spagna (15,6% più felice della media globale) Firenze, Italia (15,4%) Ulsan, Corea del Sud (14,4%) Praga, Repubblica Ceca (14,3%) Chandigarh, India (13%) Katowice, Polonia (12,7%) Islamabad, Pakistan (12,2%) Bangkok, Thailandia (12%) Berlino, Germania (10,9%) Danzica (Polonia) e Jaipur (India) (10,8%)

La vista al tramonto di Ponte Vecchio a Firenze rende i compratori davvero felici

Online Mortgage Advisor è un sito britannico e ha elaborato una lista apposita per il Regno Unito. In questo caso, è emerso che Blackpool è la località che rende più felici i compratori di casa, stando sempre ai selfie postati su Instagram.

Il punteggio è di 67,5 sulla scala della felicità di 100: il 71,9% sopra la media nazionale. Al secondo posto c’è Derry-Londonderry in Irlanda (70%) e al terzo posto Preston nel Lancashire (66,7%).

Le 10 città in cui comprare casa rende tristi

Il contraltare alle “happiest cities in the world to buy a home” sono i luoghi meno felici dove prendere casa. Le foto dove prevalgono tristezza, rabbia e paura arrivano soprattutto da Mumbai: la città dell’India è la meno felice della media globale con un poco lusinghiero -17,1%.

Al secondo posto c’è Atlanta, negli Stati Uniti, con il -15,2%, seguita da Sydney in Australia col -15,1%. Napoli si posiziona al quarto posto con il -13%, al settimo posto c’è Parigi con il -11,4%.

Mumbai, India (-17,1%) Atlanta, Stati Uniti (-15,2%) Sydney, Australia (-15,1) Napoli, Italia (-13%) Surat, India (-12,8%) Buenos Aires, Argentina (-12%) Parigi, Francia (-11,4%) Città del Messico, Messico (-11,3%) Mississauga, Canada (-11,1%) Incheon, Corea del Sud (-10,8%)

L’elenco completo è su Online Mortgage Advisor.