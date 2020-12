È uscita la classifica annuale di Il Sole 24 Ore sulle città più vivibili d’Italia, alla luce del Coronavirus. Ecco la città dove si vive meglio.

Il Sole 24 Ore ha elaborato la classifica annuale delle città italiane in cui si vive meglio, tenendo conto di una serie di fattori chiave, tra i quali – quest’anno – è stato inserito anche quello legato alla pandemia di Coronavirus. In totale, sono stati presi in considerazione, per questa analisi, 90 fattori, 25 dei quali collegati allʼimpatto del COVID-19 sulla sfera economica e su quella sociale dello Stivale. Ecco la città in cui si vive meglio secondo questo nuovo rapporto.

La città migliore del 2020 per qualità della vita (e la peggiore)

La classifica, elaborata da Il Sole 24 Ore sulle città più vivibili del nostro paese, in base a 90 specifici fattori, 25 legati all’emergenza di Coronavirus. Dopo un’attenta analisi, è emerso che è Bologna la città più vivibile, sul piano della qualità di vita.

Il capoluogo dell’Emilia Romagna, dunque, ottiene il primo posto della classifica per qualità della vita, nonostante la città – come tutte le altre del paese – abbia affrontato le difficoltà scaturite dalla pandemia di Coronavirus.

Se Bologna è in testa a tutte le città delle varie regioni italiane, all’ultimo posto – come fanalino di coda – troviamo Crotone che slitta direttamente al 107esimo posto. I fattori presi in considerazione dal Il Sole 24 Ore per stilare l’accurata classifica sono: ricchezza e consumi, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza, affari e lavoro, demografia e società, cultura e tempo libero.

Qualità della vita: le prime 10 città che seguono Bologna in classifica

Bologna e Crotone si trovano agli opposti della classifica stilata da Il Sole 24 Ore, ma nel mezzo ci sono tante altre città che – tenendo in conto dei fattori sopra elencati – hanno ottenuto un buon punteggio, tenendo in conto anche l’emergenza COVID-19.

Dopo il capoluogo emiliano, infatti, troviamo:

al 2° posto Bolzano

al 3° posto Trento

al 4° posto, invece, Verona

al 5° posto Trieste.

Proseguiamo al di là della Top 5, notando, al sesto posto Udine, al settimo Aosta, all’ottavo Parma, al nono Cagliari e al decimo, infine, Pordenone. In totale, la classifica tiene conto di 107 città italiane.