Forbes ha stilato una classifica tutta al femminile: 50 donne straordinarie che hanno ottenuto il successo dopo aver compiuto i 50 anni.

Donne ambiziose, determinate, a cui il passare del tempo ha conferito ulteriore valore. L’elenco 50 over 50 , stilato dalla celebre rivista economica americana Forbes, ha per protagoniste proprio loro: 50 menti creative, leader politiche, imprenditrici e tanto altro, che hanno intrapreso coraggiosamente la strada del successo dopo il traguardo dei 50 anni di età.

La lista di Forbes delle 50 over 50

I nomi in lizza erano più di 10mila, ma Forbes è arrivata a selezionarne soltanto 50. I membri di questa lista tutta al femminile hanno i ruoli più diversi, ma un solo obiettivo che le accomuna tutte: il desiderio di rendere il mondo un posto migliore e rivoluzionare lo status quo tradizionale in cui erano sempre e solo gli uomini a essere protagonisti.

Le donne di 50 over 50 sono a capo di aziende multinazionali, si battono per i diritti e per la salvaguardia del pianeta, lavorando per le organizzazioni no-profit, sono scrittrici e rappresentanti politiche di successo. Lavorano nei più cruciali settori dell’economia statunitense e hanno ottenuto la loro rivincita dopo aver superato i 50 anni, smentendo il luogo comune che sono solo i più giovani a fare la differenza.

Fra i tantissimi nomi spicca quello di Kamala Harris, primo vicepresidente americano di genere femminile e di etnia non caucasica a ricoprire tale prestigioso ruolo. Harris è entrata nella Casa Bianca all’età di 56 anni, e la sua vicenda si è già guadagnata una menzione nei futuri libri di storia.

Leggiamo adesso i nomi delle 50 protagoniste di successo della lista di Forbes (non è una classifica, per cui l’ordine è casuale):