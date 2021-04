Chi sono gli imprenditori e gli scienziati che sono diventati miliardari nell’era del COVID-19? In classifica c’è anche un italiano.

Il COVID-19 ha messo in ginocchio il mondo intero, ma qualcuno è riuscito a veder crescere il suo conto in banca. Stiamo parlando di imprenditori e scienziati che, a causa o grazie alla pandemia, hanno attirato l’attenzione del mercato azionario. Ovviamente, si tratta di uomini che sono alla guida di società coinvolte nello sviluppo di vaccini, cure, dispositivi medici e di tutto ciò che, in un modo o nell’altro, aiuta a combattere l’emergenza sanitaria. Secondo Forbes sono ben 50 i nuovi miliardari nel settore della sanità e, tra loro, c’è anche un italiano.

Forbes: 50 nuovi miliardari grazie al COVID-19

Il 2020 è stato un anno difficile, che nessuno riuscirà a dimenticare. Nella nostra quotidianità è entrato un nemico, il COVID-19, che abbiamo dovuto imparare, volenti o nolenti, a trattare. Il mondo si è fermato e la maggior parte dei settori hanno chiuso l’anno, se sono riusciti a farlo, con gravi perdite. Tra i campi che, invece, hanno tratto beneficio da questa delicata situazione c’è quello sanitario. È proprio in questo ‘ambiente’ che Forbes ha individuato i 50 nuovi miliardari del 2020.

Uğur Şahin e Stéphane Bancel, nomi quasi del tutto sconosciuti, sono gli scienziati ai quali dobbiamo dire grazie per i vaccini sviluppati da Pfizer e BioNTech e da Moderna. Sono sempre loro che, da gennaio 2020 in poi, hanno visto aumentare il proprio patrimonio.

Nello specifico, Şahin è amministratore delegato di BioNTech e cofondatore della società assieme a sua moglie Özlem Türeci. Quest’ultima, però, non ha quote e ricopre ‘solo’ il ruolo di chief medical officer. Il patrimonio di Uğur, al momento, è di 4,2 miliardi di dollari. Il ‘rivale’ Stéphane Bancel, invece, conta 4,1 miliardi, ma introduce nel mercato dei nuovi miliardari due degli investitori che hanno fondato Moderna. Stiamo parlando del professore di Harvard Timothy Springer e dello scienziato del Mit Robert Langer.

È sempre in tema di vaccini che entra in gioco anche un italiano, ovvero Sergio Stevanato, colui che detiene la quota di maggioranza di Stevanato Group. L’azienda si occupa di creare le fiale di vetro che contengono il farmaco.

Per quanto riguarda le cure con gli anticorpi e i farmaci contro il COVID-19, invece, abbiamo altri nomi importanti, come Carl Hansen, amministratore delegato della biotech canadese AbCellara con un patrimonio di 2,9 miliardi di dollari.

I nuovi miliardari provengono da 11 paesi diversi, ma la maggioranza vive in Cina, ovvero dal luogo dove tutto è iniziato. Su tutti primeggia il presidente di Contec Medical Systems, ovvero Hu Kun.

I primi 10 Miliardari ‘grazie’ al COVID-19

–Uğur Şahin

Patrimonio: 4,2 miliardi di dollari

Nazionalità: tedesca

Fonte di guadagno: BioNTech

–Stéphane Bancel

Patrimonio: 4,1 miliardi di dollari

Nazionalità: francese

Fonte di guadagno: Moderna

–Yuan Liping

Patrimonio: 4,1 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: industria farmaceutica

–Hu Kun

Patrimonio: 3,9 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: dispositivi medici

–Carl Hansen

Patrimonio: 2,9 miliardi di dollari

Nazionalità: canadese

Fonte di guadagno: AbCellera

–Timothy Springer

Patrimonio: 2 miliardi di dollari

Nazionalità: statunitense

Fonte di guadagno: Moderna

–Sergio Stevanato

Patrimonio: 1,8 miliardi di dollari

Nazionalità: italiana

Fonte di guadagno: imballaggi medici

–Robert Langer

Patrimonio: 1,5 miliardi di dollari

Nazionalità: statunitense

Fonte di guadagno: Moderna

–Premchand Godha

Patrimonio: 1,4 miliardi di dollari

Nazionalità: indiana

Fonte di guadagno: industria farmaceutica

–August Troendle

Patrimonio: 1,3 miliardi di dollari

Nazionalità: statunitense

Fonte di guadagno: servizi farmaceutici

La classifica completa dei 50 miliardari nell’era COVID-19 di Forbes

–Li Juanquan e famiglia

Patrimonio: 7,9 miliardi di dollari

Nazionalità: hongkonghese

Fonte di guadagno: prodotti chirurgici

–Jian Jun

Patrimonio: 4,4 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: biotech

–Ye Xiaoping

Patrimonio: 4,2 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: industria farmaceutica

–Hao Hong

Patrimonio: 3,4 miliardi di dollari

Nazionalità: statunitense

Fonte di guadagno: industria farmaceutica

–Jin Lei

Patrimonio: 3,2 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: industria farmaceutica

–Liu Fangyi

Patrimonio: 3,2 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: apparecchiature mediche

–Lv Jianming

Patrimonio: 3,1 miliardi di dollari

Nazionalità: hongkonghese

Fonte di guadagno: apparecchiature mediche

–Gan Zhongru

Patrimonio: 2,8 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: industria farmaceutica

–Weng Xianding

Patrimonio: 2,8 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: dispositivi medici

–Chen Xiao Ying

Patrimonio: 2,7 miliardi di dollari

Nazionalità: hongkonghese

Fonte di guadagno: informazione sanitaria

–Xie Juhua e famiglia

Patrimonio: 2,6 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: industria farmaceutica

–Dai Lizhong

Patrimonio: 2,5 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: esami medici

–Miao Yongjun

Patrimonio: 2,5 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: diagnostica clinica

–Hu Gengxi e famiglia

Patrimonio: 2,3 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: industria biofarmaceutica

–Li Zhibiao

Patrimonio: 2,3 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: prodotti per la cura personale

–Lin Zhixiong e famiglia

Patrimonio: 2,1 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: dispositivi medici

–Alberto Siccardi e famiglia

Patrimonio: 2,1 miliardi di dollari

Nazionalità: svizzera

Fonte di guadagno: dispositivi medici

–Gao Yi e famiglia

Patrimonio: 2 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: industria farmaceutica

–Lin Zhijun

Patrimonio: 2 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: dispositivi medici

–Xie Liangzhi e famiglia

Patrimonio: 2 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: industria biotech

–Chen Baohua

Patrimonio: 1,8 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: industria farmaceutica

–Zhu Yiwen e famiglia

Patrimonio: 1,8 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: servizi sanitari

–Li Wenmei e famiglia

Patrimonio: 1,7 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: apparecchiature mediche

–Lin Jie e famiglia

Patrimonio: 1,7 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: industria farmaceutica

–Liu Xiucai e famiglia

Patrimonio: 1,6 miliardi di dollari

Nazionalità: statunitense

Fonte di guadagno: industria chimica

–Pu Zhongjie e famiglia

Patrimonio: 1,6 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: apparecchiature mediche

–Rao Wei e famiglia

Patrimonio: 1,6 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: industria farmaceutica

–Ren Jinsheng e famiglia

Patrimonio: 1,6 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: industria farmaceutica

–Xiong Jun e famiglia

Patrimonio: 1,5 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: industria farmaceutica

–Yi Xianzhong e famiglia

Patrimonio: 1,5 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: industria farmaceutica

–Felix Baker

Patrimonio: 1,4 miliardi di dollari

Nazionalità: statunitense

Fonte di guadagno: investimenti nel settore biotech

–Julian Baker

Patrimonio: 1,4 miliardi di dollari

Nazionalità: statunitense

Fonte di guadagno: investimenti nel settore biotech

–Rajendra Agarwal

Patrimonio: 1,3 miliardi di dollari

Nazionalità: indiana

Fonte di guadagno: industria farmaceutica

–Banwarilal Bawri

Patrimonio: 1,3 miliardi di dollari

Nazionalità: indiana

Fonte di guadagno: industria farmaceutica

–Girdharilal Bawri

Patrimonio: 1,3 miliardi di dollari

Nazionalità: indiana

Fonte di guadagno: industria farmaceutica

–Benedicte Find

Patrimonio: 1,3 miliardi di dollari

Nazionalità: danese

Fonte di guadagno: dispositivi medici

–Alan Miller e famiglia

Patrimonio: 1,3 miliardi di dollari

Nazionalità: statunitense

Fonte di guadagno: servizi sanitari

–Zhong Ming e famiglia

Patrimonio: 1,3 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: strumenti medici

–Yuan Jiandong e famiglia

Patrimonio: 1,1 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: industria farmaceutica

–Fan Minhua

Patrimonio: 1,1 miliardi di dollari

Nazionalità: cinese

Fonte di guadagno: industria farmaceutica