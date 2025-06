L’Italia si trova di fronte a un allarme crescente legato all’abuso di cocaina e antidepressivi, fenomeni che emergono in tutta la loro gravità nella “Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze”. Il 2024 ha registrato un aumento senza precedenti delle morti legate alla cocaina, mentre tra i giovani si rileva un preoccupante uso di antidepressivi senza prescrizione.

Questi dati, presentati da Sky News, evidenziano una situazione critica che richiede interventi mirati e tempestivi per affrontare una crisi che potrebbe avere gravi ripercussioni sul tessuto sociale del Paese.

pastiglie farmaci

La cocaina: un allarme mortale mai registrato prima

Il 2024 ha segnato un punto di svolta nella lotta contro le droghe in Italia, con il 35% delle morti per intossicazione acuta letale attribuite alla cocaina, una percentuale mai vista prima. Per la prima volta, i decessi causati da cocaina o crack (80 casi) hanno quasi eguagliato quelli dovuti a eroina o oppiacei (81 casi), secondo le Forze dell’ordine. La cocaina è ora la seconda sostanza psicoattiva illegale più consumata, con 11 dosi giornaliere ogni 1.000 abitanti, subito dopo la cannabis, che ne conta 52. Anche se l’uso generale di droghe sembra in calo, le Nuove sostanze psicoattive (Nps) sono una minaccia costante, con 437 segnalazioni gestite e 79 Nps identificate nel 2024, tra cui la pericolosa “cocaina rosa”.

L’abuso di antidepressivi tra i giovani: una tendenza allarmante

Un altro fenomeno preoccupante è l’abuso di psicofarmaci tra i giovani, in particolare gli antidepressivi usati senza prescrizione. Dal 2021, si è osservato un aumento continuo di questo tipo di consumo. Nel 2024, circa 510mila studenti tra i 15 e i 19 anni hanno dichiarato di aver usato antidepressivi almeno una volta nella vita. Tra i ragazzi di 15-18 anni, 180mila li hanno assunti nell’ultimo anno, con una prevalenza doppia tra le ragazze. Nonostante un leggero calo nel consumo di droghe, il mercato offre sostanze sempre più potenti, come l’hashish con Thc quadruplicato rispetto al 2016. Inoltre, crescono i comportamenti a rischio legati al gioco d’azzardo e ai videogame, coinvolgendo particolarmente i minorenni.

Implicazioni e richieste di interventi mirati

La crescente emergenza legata all’abuso di droghe e psicofarmaci richiede una risposta efficace e coordinata. I dati presentati nella Relazione annuale al Parlamento evidenziano la necessità di interventi specifici per ridurre il consumo di sostanze pericolose e trattare le radici del problema. È fondamentale intensificare le campagne di prevenzione, migliorare l’accesso a programmi di trattamento e supporto per i giovani, e rafforzare la sorveglianza del mercato delle droghe. Solo attraverso un approccio integrato sarà possibile arginare questa crisi che minaccia la salute e il benessere delle future generazioni italiane.