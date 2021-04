Diventare influencer di successo può essere facile se si impara a costruire il proprio personal branding in continua evoluzione.

Quello dell’influencer è un ruolo lavorativo che ha preso piede solo negli ultimi dieci anni. Guadagnare raccontando ogni dettaglio della propria vita tramite i social network è, per molti giovani d’oggi, un sogno ad occhi aperti. La competizione, però, è altissima e riuscire ad avere successo svolgendo questo lavoro è diventato molto difficile. Fra i tanti modi per ambire alla fama quello più efficace pare essere la costruzione del proprio personal branding, che permette di renderci memorabili nella mente dei follower.

Come fare a diventare influencer

La maniera tutt’ora più efficace per iniziare a lavorare come influencer è quella di progettare il proprio personal branding, ovvero una vera e propria strategia di marketing che ha come oggetto non più un certo prodotto, ma l’immagine della nostra persona.

Ragazza con smartphone da cui fuoriescono reaction ed emoticon

Il primo passo è individuare un target al quale rivolgerci, cioè una nicchia di persone che sia maggiormente ricettiva delle altre ai contenuti che pubblicheremo. Subito dopo, in base al target di pubblico, è bene individuare le migliori piattaforme su cui impostare il nostro lavoro. Instagram è quella che va per la maggiore, ma potrebbe non essere sempre quella più adatta.

Il passo successivo è quello di monitorare scrupolosamente i gusti del nostro pubblico di riferimento. In base ai dati ottenuti sarà fondamentale produrre contenuti di qualità, che dovremo erogare con serietà e costanza nel tempo.

Anche l’utilizzo degli hashtag, che a prima vista può sembrare un’operazione banale, è indispensabile per offrire visibilità e diffusione al materiale che pubblichiamo.

Altra cosa a cui prestare cura è la nostra rete “social”, che è fatta non soltanto dei follower, ma anche degli altri colleghi influencer. Le collaborazioni, infatti, possono accrescere esponenzialmente il pubblico di chi ci segue.

È altrettanto fondamentale, una volta acquisita una vasta fetta di follower, fidelizzarla tramite dirette, risposte nelle chat private e nei commenti, creazione di eventi. Non bisogna dimenticare, insomma, di coltivare regolarmente l’attenzione del pubblico, che è la nostra principale fonte di guadagno.

I vantaggi della vita da influencer

La professione dell’influencer può arrecare numerosi vantaggi sia dal punto di vista economico, sia da quello umano. In primis, a detta di molte persone del settore, vi sarebbe la possibilità di gestire autonomamente la propria giornata lavorativa.

Tra i vantaggi rientra anche l’opportunità di viaggiare in tutto il mondo per lavoro e incontrare le più diverse tipologie di persone.

Per quanto riguarda invece il guadagno, tutto dipende dall’engagement generato e dal numero di follower che ha la nostra pagina. Un’influencer di fama internazionale come Chiara Ferragni può, secondo delle stime, arrivare a guadagnare 60mila euro per ogni post pubblicato, che in termini di ricavo mensile può convertirsi in cifre milionarie.