È possibile registrare il contratto di comodato d’uso online. A breve, tale funzione sarà disponibile anche per altre tipologie di atti.

Il contratto di comodato d’uso può essere registrato direttamente online. Una procedura che sarà estesa anche ad altri atti, come quello che definisce i preliminari di compravendita. Ecco come si effettua la registrazione e quali regole bisogna seguire per la compilazione online.

Comodato d’uso: come fare richiesta di registrazione online

Il contratto di comodato d’uso come detto può essere registrato online. Tale funzione sarà estesa, a breve, anche ad altre tipologie di atti, come quello relativo ai preliminari di compravendita.

La richiesta potrà essere effettuata direttamente dal proprio computer, allegando i documenti relativi al contratto e, se necessario, anche planimetrie, se richieste. Il tutto è possibile grazie alla Rap, ossia registrazione di atto privato che si inoltra a mezzo telematico.

Come molti sapranno, per registrare questa tipologia di contratto, prima dell’introduzione di tale novità, ci si doveva recare all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dopo aver stipulato l’atto.

Il sito dell’Agenzia delle Entrate, dunque, mette a disposizione del cittadino un’area riservata nella quale è possibile registrare il contratto di comodato d’uso che stabilisce che si consegna l’immobile o il bene mobile a una persona che potrà fruirne per un tempo limitato.

Come registrare l’atto online

Al fine di registrare il contratto di comodato d’uso online, bisognerà utilizzare il modello Rap e inserire i dati richiesti, come la tipologia di contratto, dati sia del comodante che del comodatario, indicando, nel contempo, anche gli immobili che sono oggetto dello stesso contratto.

La copia dell’atto da registrare potrà essere allegata in formato Tif, Tiff e/o Pdf/A. Il documento dovrà riportare la firma di ambo le parti ed essere corredato da altri documenti eventualmente richiesti, come inventari, planimetrie e così via.

