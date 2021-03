Confagricoltura ha assegnato il Premio Innovazione 2021: si va dalla serra fotovoltaica di Brandoni alle insalate in verticale di Planet Farms.

Confagricoltura ha assegnato il Premio nazionale per l’Innovazione in agricoltura a nove aziende italiane che hanno saputo coniugare tecnologia e tradizione. Nato nel 2019, il riconoscimento punta a valorizzare quelle imprese del settore che “si sono distinte in termini di tecnologie applicate in agricoltura”. Quest’anno Confagricoltura ha premiato chi tra Nord e Sud si è distinto investendo con coraggio per essere più competitivo sui mercati.

Chi ha vinto il Premio Innovazione di Confagricoltura 2021?

L’organizzazione di tutela e di rappresentanza delle imprese agricole ha voluto sottolineare il ruolo centrale degli imprenditori del settore “come promotori dello sviluppo economico, non solo aziendale, ma anche del territorio”. Ecco quali sono le 9 aziende che hanno strappato l’ambito riconoscimento.

agricoltura innovativa

Agricolt Brandoni

La passione di innovare è il motto di quest’azienda cerealicola e vivaistica di Ancona. Le tre generazioni della famiglia Brandoni hanno installato la prima serra con impianto fotovoltaico di 250 kWp in Italia. Non solo: l’azienda ha ideato un brevetto per una innovativa tecnica di innesto, che si pratica su materiale riprodotto non in vitro ma su tessuto erbaceo.

Arnaldo Caprai

La società agricola di Montefalco è leader nella produzione del Sagrantino. Il Premio per l’Innovazione arriva per l’agricoltura di precisione che pratica tramite rivoluzionarie tecnologie informatiche e digitali. L’azienda ha appena lanciato tre sistemi di contrasto ai danni del vigneto e una piattaforma di raccolta ed elaborazione dati.

Birla società agricola

L’azienda zootecnica del bresciano Sergio Visini (di Comezzano Cizzago) produce energia da fonti rinnovabili (biogas ed energia solare) e soprattutto vanta l’allevamento “Piggly”: un allevamento sostenibile di suini “antibiotic free”.

Civit – Consorzio Innovazione vite

Il consorzio di Trento migliora le varietà di vite nel mercato vivaistico: Civit ha scoperto cinque nuovi genotipi resistenti alle principali fitopatie.

Judeka

L’azienda vitivinicola Judeka si trova a Caltagirone, in Contrada San Mauro. Il premio di Confagricoltura se l’è guadagnato grazie ai nuovi interventi di funzionalità energetica: i titolari, i fratelli Cesare e Valentina, utilizzano tecniche di agricoltura biologica e una cantina realizzata esclusivamente con materiali ecosostenibili.

Azienda agricola Davide Magni

A soli 23 anni, questo ragazzo di Gabbiana di Marcaria, provincia di Mantova, porta avanti con il padre e il fratello un allevamento di bovini da latte e colture di mais, frumento da sfalcio, foraggio ed erba medica. L’innovazione è il suo forte: ha introdotto due robot per la mungitura e un sistema di ventilazione e docce rinfrescanti per il controllo della temperatura in stalla.

La Madonna della Neve

Una delle più grandi realtà agricole in termini di allevamento di vacche di sola razza Bruna. L’azienda agricola di Sergnano, in provincia di Cremona, rispetta la tradizione dell’allevamento e della caseificazione, e al tempo stesso sperimenta l’innovazione dal punto di vista commerciale.

Planet Farms Italia

L’azienda milanese coltiva prodotti agricoli incontaminati e sempre reperibili a chilometro zero, ovvero nei maggiori centri urbani d’Italia. Le insalate ed erbe aromatiche di Planet Farms nascono in “vertical farming”, un processo di coltivazione che avviene in celle isolate con luci a Led e un microclima costante con tecnica idroponica fuori suolo.

Tenuta Colle degli Angeli

L’azienda agricola di Casalfiumanese, in provincia di Bologna, produce vini tipici e “delizie divino”, ovvero confetture e triti con i vini della tenuta. Confagricoltura la premia per i suoi “superfood“: Colle degli Angeli riutilizza vinaccioli e scarti della lavorazione per la produzione di farine di semi di uva gluten free, con cui realizza pasta e prodotti da forno dolci e salati.