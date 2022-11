Amato da grandi e piccini il panettone è ormai un simbolo in tutto il mondo. Ma la sua nascita, avvenuta in Lombardia, lo lega indissolubilmente all’Italia rendendolo imitato in ogni Paese. L’unico dolce che riesce a tenergli testa è il pandoro ma il panettone riesce ad allargare la platea. Lo dimostra la Coppa del Mondo del Panettone che vede partecipanti da ogni parte e un numero altissimo di partecipanti. Le finali dell’edizione 2022 si sono svolte proprio in questi giorni a Milano.

I premiati della Coppa del Mondo del Panettone 2022

Il premio per il Miglior Panettone tradizionale del Mondo è andato a Giuseppe Mascolo di Visciano (NA), mentre il secondo classificato è stato Claudio Colombo di Barasso (VA). Infine il terzo posto va a Luca Pancini, un pasticcere svizzero della pasticceria di Maggia, nel Cantone Ticino. Per quanto riguarda invece la categoria come Miglior Panettone al Cioccolato il primo classificato è Annibale Memmolo di Eclano, in provincia di Avellino.

Il secondo posto è andato invece a Bruno Andreoletti di Brescia. Achille Zoia, titolare della Boutique del Dolce di Cologno Monzese, ha ricevuto il Premio del Maestro del Panettone 2022. Il premio Miglior Club Internazionale è andato a quello brasiliano per il lavoro di organizzazione delle selezioni nazionali svolte a San Paolo. In particolare è stato premiato Rogerio Shimura, Maestro panettiere e Direttore della Levain Escola de Panificaçao.

Panettone

Le novità dell’ultima edizione

Una grande novità dell’edizione 2022 è stata la partecipazione dell’Africa che ha avuto come rappresentante il pasticciere Ahmed Nezzar. A partecipare in tutto sono stati 24 pasticceri per la categoria Panettone Tradizionale e 18 pasticceri per la categoria Panettone al Cioccolato. I partecipanti sono arrivati da Europa, Asia, America Latina, Stati Uniti, Australia e Africa.

La giuria internazionale ha visto importantissimi maestri pasticceri tra cui Iginio Massari e sua figlia Debora Massari, il Maitre Chocolatier svizzero François Stahl, il maestro di panificazione brasiliano Rogerio Shimura e il Master of Baker irlandese Jimmy Griffin.

