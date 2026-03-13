Crisi energetica: mentre la benzina continua a salire, chi guadagna i miliardi dalla guerra in Iran

La crisi energetica globale continua a segnare un solco profondo tra i paesi produttori di petrolio e i consumatori.

L’incremento vertiginoso dei prezzi del petrolio sta coinvolgendo sia i distributori al dettaglio che i grossisti, ma dietro a questa escalation, c’è un gioco di forze ben più grande, con alcuni attori che guadagnano miliardi dalla guerra in corso, specialmente in Medio Oriente.

Quando i grossisti alzano i prezzi del petrolio, questi si riflettono direttamente sul prezzo al consumatore. Un fenomeno che vediamo chiaramente: chi acquistava a 110, ora porta il prezzo a 120. Ma non finisce qui: se il prezzo all’ingrosso continua a crescere, i prezzi per i consumatori salgono in maniera ancora più repentina. Un meccanismo che si traduce in guadagni enormi per i grossisti e distribuitori, mentre il consumatore si trova a fare i conti con l’ennesimo aumento.

Wall Street e i fondi energetici

Gli Stati Uniti, ormai protagonisti dell’export di energia grazie alla rivoluzione dello “Shale Oil”, beneficiano enormemente dell’aumento dei prezzi del petrolio. Le grandi compagnie americane e i fondi energetici prosperano, con il petrolio che rappresenta un vantaggio diretto per il settore energetico. A fronte di un conflitto che minaccia ulteriormente le risorse energetiche nel Medio Oriente, l’Europa si trova a pagare il conto più salato, mentre gli USA traggono vantaggio dalle vendite in un mercato che sta cambiando rapidamente.

Nel frattempo, le compagnie di trasporto e assicurazioni sono tra le altre che stanno approfittando di questo scenario turbolento. Con l’aumento dei rischi legati alla navigazione nei mari più pericolosi, come il Golfo Persico, e l’escalation delle tensioni geopolitiche, il mercato sta prezzando in modo significativo logistica e assicurazioni. Il tutto si traduce in enormi premi assicurativi che alimentano il guadagno di compagnie specializzate.

Mentre il mondo paga per la benzina sempre di più, alcuni soggetti speculano su questa guerra globale. Chi sono i veri beneficiari di questa crisi energetica?

I fondi speculativi, in particolare gli Hedge Funds, sono i primi a guadagnare enormemente in momenti come questo. Agiscono rapidamente, aprendo posizioni long sul petrolio prima che i conflitti esplodano pubblicamente. Questa mossa permette loro di guadagnare enormi quantità di denaro, anticipando i movimenti di mercato e sfruttando le crisi geopolitiche a loro favore.

Un altro attore fondamentale in questo gioco sono i trader sui mercati predittivi, come la piattaforma Polymarket. Qui, gli investitori scommettono sugli sviluppi geopolitici, e nel caso del petrolio, su eventi che ne alterano l’offerta e il prezzo. La rapidità con cui si spostano sulle informazioni disponibili permette loro di trarre vantaggio da ogni fluttuazione del mercato.

Non solo i fondi speculativi e i trader, ma anche le grandi compagnie petrolifere stanno manipolando il mercato in attesa che i prezzi aumentino ulteriormente. Si ipotizza che alcune compagnie abbiano deciso di trattenere il greggio, attendendo il momento giusto per liberarlo sul mercato e massimizzare i loro profitti. Con la minaccia di una guerra che potrebbe limitare il flusso di petrolio dal Medio Oriente, queste compagnie sono ben posizionate per guadagnare miliardi.

Le implicazioni della guerra e l’aumento dei prezzi

Gli analisti internazionali sottolineano che l’aumento dei prezzi del petrolio che stiamo osservando non si vedeva dai tempi della Guerra del Golfo (1990-1991). La rapida crescita dei costi sta creando quello che potrebbe essere un rischio di stagflazione: una situazione in cui l’economia globale cresce a ritmi molto lenti, mentre i costi della vita aumentano inesorabilmente. Molti paesi si trovano a fronteggiare un rallentamento economico, mentre l’energia continua a diventare sempre più costosa.

Le previsioni indicano che il prezzo del petrolio potrebbe raggiungere i 150 dollari al barile nelle prossime settimane, se le compagnie petrolifere non riusciranno a passare attraverso lo Stretto di Hormuz, uno dei punti di transito più critici per il petrolio globale. Le implicazioni per l’economia globale sono enormi, e mentre alcuni guadagnano miliardi, molti consumatori si troveranno a fare i conti con prezzi sempre più alti alla pompa.