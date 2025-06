Un nuovo malware bancario, noto come Crocodilus, sta causando preoccupazione in tutta Europa, inclusa l’Italia. Questo software dannoso prende di mira i dispositivi Android, penetrando nei sistemi e accedendo ai dati sensibili senza essere rilevato. Originato dalla Turchia, Crocodilus dimostra una capacità di diffusione rapida e un’incredibile abilità nel bypassare i tradizionali sistemi di sicurezza.

Gli utenti di smartphone devono essere consapevoli delle modalità di infezione di questo malware e delle misure di sicurezza necessarie per difendersi da un possibile attacco.

Una banca

Come il malware Crocodilus sfrutta le vulnerabilità dei dispositivi Android

Il malware Crocodilus si infiltra nei dispositivi Android sfruttando le vulnerabilità intrinseche del sistema operativo, che è noto per la sua maggiore apertura rispetto ad altre piattaforme. Una volta installato, Crocodilus non si limita a raccogliere informazioni superficiali; si insinua profondamente nel sistema, ottenendo l’accesso a messaggi, credenziali bancarie e altri dati riservati. Una delle caratteristiche più insidiose di questo malware è la sua capacità di creare contatti falsi nella rubrica, memorizzati solo internamente al dispositivo. Questa strategia permette a Crocodilus di restare nascosto, eludendo gli strumenti di sincronizzazione con il cloud e gli occhi attenti degli utenti.

Modalità di diffusione e pericolosità del malware

Crocodilus si diffonde principalmente attraverso download di applicazioni da fonti non ufficiali, spesso presentate come versioni gratuite di app a pagamento o aggiornamenti alternativi. Una volta avviata l’installazione, il malware agisce silenziosamente in background, raccogliendo dati ed installando altri software dannosi. Inoltre, Crocodilus ha la capacità di replicarsi su dispositivi vicini, mantenendo l’accesso ai conti anche dopo la rimozione dell’app infetta. Questa caratteristica lo rende particolarmente pericoloso, poiché può continuare a operare indisturbato anche dopo la sua apparente eliminazione.

Misure di sicurezza per proteggere i dispositivi Android da Crocodilus

Per proteggersi da Crocodilus, è fondamentale scaricare applicazioni solo da fonti affidabili. Gli utenti dovrebbero evitare di installare app da siti sconosciuti o store alternativi, poiché il Google Play Store, nonostante non sia infallibile, offre controlli di sicurezza più rigorosi. Inoltre, è essenziale attivare i sistemi di protezione integrati nel dispositivo, come il servizio Play Protect, e mantenere aggiornati sia il sistema operativo che le app installate. Prestare attenzione ai link sospetti ricevuti via messaggi o e-mail, specialmente se provenienti da numeri sconosciuti, è un ulteriore passo per evitare di cadere vittima di questo malware.