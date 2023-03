Uno dei musicisti più famosi al mondo si mette a cucinare e servire pasti a senzatetto e a persone in condizioni di vulnerabilità. È quanto fatto a Los Angeles da Dave Grohl, il leader dei Foo Fighters e storico batterista dei Nirvana. Il cantante e chitarrista è apparso a sorpresa alla sede di Hope of the Valley Rescue Mission (HVRM), l’associazione no-profit che offre assistenza immediata agli homeless californiani.

Dave Grohl cucina per gli homeless di Los Angeles

Accompagnato da alcuni amici, Grohl si è presentato con un affumicatore gigante con cui ha preparato centinaia di pasti per i senzatetto. Non solo: il frontman dei Foo Fighters ha cucinato senza sosta per più di 24 ore e in condizioni climatiche difficili, nel bel mezzo di una tempesta. Come ha confermato Grace Ancheta di Hope the Mission, sono state servite 450 cene a diversi rifugi della charity.

Grohl non si è impegnato soltanto ai fornelli, ma è rimasto al fianco del personale a impiattare e servire le pietanze a tutti i presenti al Trebek Center di Hope the Mission. Il cantautore si è offerto come normale volontario e ha pagato personalmente tutte le spese. “È arrivato verso le 3 del pomeriggio ed è entrato nella nostra cucina: ha preparato la carne, l’ha tagliata ed è rimasto lì finché non l’ha messa nell’affumicatore”, racconta Ancheta.

Dave Grohl

Appassionato di cucina e in particolare di barbecue, Grohl ha insistito per condire correttamente la carne prima di metterla in cottura. Grazie a quest’attenzione è stato subito ribattezzato “My BBQ Hero”, citando la famosa canzone My Hero dei Foo Fighters. Il musicista e gli altri volontari si sono alternati all’affumicatore per tutta la notte e fino al giorno successivo, quando a Los Angeles è scoppiata una violenta grandinata.

Il pomeriggio successivo, a partire dalle 18, Grohl e il personale di Hope the Mission hanno sfidato il maltempo cominciando a servire i pasti per i senza fissa dimora. “È uscito nonostante la tempesta ed è stato molto gentile: si è intrattenuto e ha fatto foto con le persone che lo hanno riconosciuto”, rivela Ancheta. Il risultato è diventato “il miglior barbecue che abbiamo fatto”.

Dave Grohl dai Foo Fighters a Hope the Mission

“E nel bel mezzo della nostra corsa di 350 miglia per porre fine al problema dei senzatetto, abbiamo ricevuto il video più bello di sempre da Dave Grohl dei Foo Fighters. Non solo ci ha augurato buona fortuna, ma ha anche cucinato per centinaia di persone che vivono nei nostri rifugi durante una delle peggiori tempeste di sempre. Nient’altro che amore e rispetto per Dave”, scrive sui social Rowan Vansleve di Hope of the Valley, postando la video-testimonianza della giornata.

Vansleve e Ken Craft, il fondatore e amministratore delegato della fondazione, hanno percorso gli oltre 560 chilometri che separano Las Vegas da Los Angeles per raccogliere gli ultimi 350.000 dollari necessari per aprire altri tre rifugi per famiglie.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO