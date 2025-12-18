Digitale terrestre in tilt: spariscono due canali, ma c’è un trucco per riaverli subito

Negli ultimi giorni, infatti, gli utenti hanno registrato la scomparsa di due emittenti molto seguite, Primaset 149 e NTR Radio 264 Music TV, che hanno interrotto la trasmissione tradizionale sul digitale terrestre, spostando la fruizione esclusivamente sul digitale in streaming tramite applicazioni HbbTV. Questo cambiamento impone agli spettatori nuove modalità di accesso ai contenuti, al centro di un dibattito sul futuro della televisione lineare in Italia.

La prima a scomparire dal tradizionale palinsesto del digitale terrestre è stata Primaset 149, canale nazionale dedicato all’informazione e promosso dall’imprenditore Nicola Turco, già noto per la sua esperienza con Teleprima. Primaset 149, che fino a pochi mesi fa offriva un palinsesto di programmi informativi h24, ha cessato le trasmissioni lineari, lasciando spazio a una fruizione esclusivamente via streaming attraverso l’applicazione HbbTV dedicata. Questa scelta, sebbene rappresenti un passo verso la modernizzazione del servizio televisivo, richiede agli utenti di avere un televisore compatibile con lo standard HbbTV per poter accedere ai contenuti.

Una situazione analoga riguarda NTR Radio 264 Music TV, collocato sulla posizione 264 del telecomando. Anche questo canale ha interrotto la trasmissione tradizionale, sostituita da un cartello statico e da un’offerta musicale disponibile solo via streaming digitale. L’emittente, anch’essa sotto la proprietà di Nicola Turco, si conferma come parte di una strategia di rilancio e riorganizzazione delle piattaforme digitali, spostando l’attenzione dal broadcast tradizionale verso soluzioni digitali più flessibili e interattive.

Il progetto di Nicola Turco e la trasformazione di Primaset 149

Il progetto dietro Primaset 149 rappresenta un tentativo ambizioso di rinnovare il modo di fare informazione televisiva nel nostro Paese. A partire dall’autunno 2025, Nicola Turco ha annunciato la trasformazione del canale in una fonte di notizie continua, con una programmazione che copre dalle prime ore del mattino fino a tarda sera. Il palinsesto include rassegne stampa, telegiornali aggiornati in tempo reale, approfondimenti su economia, politica, sport e meteo, con un’attenzione particolare anche alle notizie internazionali.

Questo cambiamento si accompagna a una ricerca intensiva di personale specializzato: tecnici di postproduzione, grafici pubblicitari, giornalisti e speaker sono chiamati a partecipare a un progetto editoriale che mira a consolidare la posizione di Primaset 149 come punto di riferimento per l’informazione nazionale a 360 gradi. Tuttavia, la transizione verso una programmazione esclusivamente streaming rappresenta una sfida, poiché richiede al pubblico un adeguamento tecnologico e un cambio nelle abitudini di fruizione televisiva.

Come recuperare i canali scomparsi sul digitale terrestre

Nonostante la scomparsa dai canali tradizionali, gli spettatori che desiderano continuare a seguire Primaset 149 e NTR Radio 264 Music TV possono farlo utilizzando un semplice trucco tecnico. È infatti possibile accedere ai contenuti tramite l’applicazione HbbTV associata a ciascun canale, una tecnologia che consente di fruire di servizi interattivi e streaming direttamente dal televisore, a patto che questo sia compatibile con lo standard.

Per facilitare la ricezione e l’aggiornamento dei canali digitali, si consiglia inoltre di eseguire una nuova scansione automatica dei canali in background sul proprio televisore. Questa operazione permette di aggiornare la lista dei canali disponibili, includendo modifiche di numerazione e inserimenti o rimozioni di emittenti, e può risolvere problemi di visibilità legati ai cambiamenti recenti.

Nuove dinamiche del digitale terrestre e l’evoluzione della fruizione televisiva – leonardo.it

Le modifiche apportate a Primaset e NTR Radio riflettono una tendenza più ampia che sta interessando il settore televisivo italiano: la progressiva migrazione dai canali lineari tradizionali verso piattaforme digitali e streaming. L’adozione crescente di tecnologie come HbbTV, DVB-I e OTT (Over The Top) sta ridisegnando il modo in cui il pubblico accede ai contenuti televisivi, con un’offerta sempre più personalizzata e interattiva.

In tale contesto, l’industria televisiva si trova a dover fare i conti con nuove sfide, come la necessità di adeguare l’infrastruttura tecnologica degli utenti e di innovare i modelli di business per mantenere l’attenzione di un pubblico sempre più frammentato. L’esperienza di Primaset 149 e NTR Radio 264 Music TV può essere vista come un laboratorio di questa transizione, con risultati che saranno monitorati attentamente nei prossimi mesi.

Gli appassionati di televisione e radio digitale sono quindi invitati a restare aggiornati sulle novità del digitale terrestre e a sfruttare le potenzialità offerte da HbbTV per non perdere i propri canali preferiti, pur in un contesto in continua evoluzione.