Il Comune ha già distribuito più di settecento sacchetti termici agli alunni che per adesso possono portare a casa pane, frutta e yogurt rimasti nella mensa scolastica. L’obiettivo dell’amministrazione comunale, però, è quello di estendere la doggy bag a scuola anche ai primi e secondi piatti avanzati, invece di buttarli, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Questa non è la prima iniziativa del Comune contro lo spreco alimentare e la tutela dell’ambiente.

Come funziona la doggy bag a scuola

A Somma Lombardo proprio in questi giorni sono stati distribuiti, ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e agli studenti dalla prima alla quarta della scuola primaria, oltre settecento sacchetti termici per conservare il cibo non consumato a mensa e portarlo a casa. I sacchetti sono realizzati in materiale plastico riciclabile da “Euroristorazione“. L’idea è nata dal Consiglio comunale dei ragazzi che si svolge in Paese da vent’anni. Per adesso gli studenti possono portare a casa pane, frutta e yogurt ma si sta lavorando per estendere l’iniziativa anche ai primi e secondi piatti. E’ un modo, questo, per sensibilizzare bambini e genitori nella lotta allo spreco alimentare. Le maestre hanno già affrontato il tema con i piccoli studenti.

Mensa

Le altre iniziative del Comune

Questa della doggy bag a scuola non è l’unica iniziativa contro lo spreco alimentare che il Comune di Somma Lombardo ha realizzato. In passato era stato realizzato il fumetto di capitan Eco che, nell’ambito della riduzione della produzione di rifiuti e il corretto smaltimento degli stessi, guidava sul corretto modo di differenziarli. Lo scorso anno, inoltre, l’amministrazione comunale aveva fornito delle borracce in alluminio agli studenti della quinta elementare e delle scuole medie. Quest’ultima iniziativa era stata fatta per spingere alla riduzione della plastica e lanciare il messaggio che l’acqua pubblica è sicura.

