Dopo il caso dell’anziana di Bassano del Grappa che ha donato 102mila euro ai bambini malati di leucemia, un secondo lascito particolare si fa particolarmente apprezzare, stavolta a Milano. Una donna, deceduta lo scorso novembre senza eredi, ha dato in eredità quasi tutti i suoi soldi al canile comunale. La signora ha sottoscritto nel testamento una donazione pari al 90% dei suoi averi.

Donna lascia eredità al canile di Milano

Il maxi lascito ammonta a oltre 328mila euro tra liquidità e investimenti di varia natura. Inaugurato nel luglio del 2008, il Parco Canile Rifugio di Milano si trova in via Aquila, in zona Forlanini. Il complesso sorge su un’ex cascina completamente ristrutturata che ospita un numero massimo di 200 cani. I 128 box della struttura contengono tre cani ciascuno (due di taglia media e uno di taglia grande), hanno la zona giorno e una zona notte riscaldata a pavimento.

La maggior parte degli ospiti appartengono a razze che sono considerate pericolose e quindi sono animali difficilmente adottabili. Nel rifugio possono finalmente condurre una vita sicura e dignitosa: hanno cibo e contatto umano, un ampio spazio aperto ma recintato per la loro educazione e vengono quotidianamente portati in passeggiata da volontari e operatori.

Gli ospiti del canile comunale di via Aquila hanno un futuro di speranza

Nella delibera di giunta si legge che “il legato si acquista senza bisogno di accettazione” e che “l’amministrazione ha interesse a rispettare pienamente la volontà della signora, destinando la somma al canile municipale”. Con questi soldi la struttura di via Aquila potrà essere arricchita di nuove dotazioni e ampliare anche il gattile.

Nel canile si trovano già numerosi cani e gatti catturati, trovati per strada, in osservazione o in attesa di sterilizzazione, incustoditi e feriti o gravemente ammalati, riportati dopo l’affido e sequestrati dall’autorità di pubblica sicurezza. Il numero degli ospiti tende ad aumentare ogni anno prima delle vacanze estive.

Canile di Milano, un’eredità per il futuro

Da anni i responsabili del Parco Canile Rifugio di Milano si impegnano per trasformare la struttura in un parco dove i cani vengono valorizzati e diventano pronti per l’adozione. La donazione al canile, che non riceve un compenso annuo per ogni cane, consentirà al luogo di diventare ancora più accessibile e ricettivo.

“Un gesto di una bellezza estrema, oltretutto è una bella boccata d’ossigeno, abbiamo tantissimi progetti e un lascito così è molto importante. Avere risorse in più ci consente di fornire più servizi e anche con una qualità più alta”, ha commentato Elena Grandi, assessora all’ambiente e verde al Comune di Milano.

