Forte di oltre 65 milioni di arrivi e quasi 300 milioni di presenze complessive previste nel 2024, l’Italia torna ai livelli pre-pandemici nella mappa del turismo mondiale. La seconda edizione del Travel & Tourism Development Index pubblicato dal World Economic Forum conferma che il Belpaese è una delle destinazioni preferite da chi si mette in viaggio. L’Italia guadagna tre posizioni rispetto all’anno scorso.

Italia, turismo torna ai livelli pre-pandemia

Nella classifica globale del TTDI 2024, l’Italia si piazza al nono posto. Restringendo il campo esclusivamente all’Europa, a precederla sono soltanto Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. La graduatoria del WEF prende in considerazione 119 economie. Grazie alle sue risorse culturali, il nostro turismo spicca per siti archeologici e strutture storiche.

È italiano il valore più alto al mondo (6,74) per risorse storico-culturali. Nell’indice specifico, che misura anche il modo in cui questi beni vengono promossi, sviluppati e tutelati, l’Italia batte il Giappone (6,71) e la Spagna (6,64). Sono positivi pure i risultati italiani per i servizi sanitari e l’igiene (5,88) e la preparazione su tecnologia e informazione (5,85).

Venezia, una delle città italiane più visitate dai turisti stranieri

Il Travel & Tourism Development Index 2024 conferma che quest’anno, con la fine delle restrizioni e l’espansione della domanda repressa, gli arrivi turistici globali torneranno ai livelli pre-Covid. Questo traguardo è stato già raggiunto nel 2023 dal punto di vista economico grazie al contributo di 3,3 trilioni di dollari che il turismo ha dato al Pil mondiale, pari al 3% del totale.

Ad incidere negativamente sull’economia del turismo rimangono fattori come l’inflazione, il dumping salariale e la politica monetaria restrittiva della BCE che da due anni aumenta i tassi di interesse dei mutui. Ulteriore instabilità è procurata dai fronti di guerra aperti in Ucraina e a Gaza, dove l’esercito israeliano continua ad uccidere: dal 7 ottobre il numero delle vittime palestinesi è salito a 36.096 morti e 81.136 feriti.

Turisti stranieri in Italia: 35 milioni nel 2024

Dal TTDI 2024 emerge che l’Italia deve migliorare nelle infrastrutture aeree, nella gestione delle aree turistiche e nei servizi, gli unici elementi che rimangono al di sotto dei livelli pre-pandemia. Il potenziale del nostro turismo in termini di contributo al Pil nazionale è stimato nel 10,5% (215 miliardi di euro), ma potrebbe arrivare almeno al 30.

Nel 2024 il dato salirà fino a 223 miliardi ed entro il 2034 potrebbe toccare il massimo storico di 270 miliardi, occupando un lavoratore su sette. Già aumentati a Pasqua, gli stranieri previsti in arrivo in Italia nel 2024, secondo le stime del Tourist Forecast Summer di Demoskopika, saranno 35,5 milioni con più di 135 milioni di presenze. La loro spesa potrebbe ammontare a 43 miliardi, +4% sul 2023. Ecco la Top 10 del Travel & Tourism Development Index 2024:

Stati Uniti Spagna Giappone Francia Australia Germania Regno Unito Cina Italia Svizzera

