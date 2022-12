L’Associazione no profit Donnexstrada ha creato un servizio che aiuta a sentirsi sicure quando si è per strada grazie ad una chiamata.

Il tema della violenza sulle donne si impone ogni giorno sotto gli occhi di tutti riempendo senza tregua le pagine della cronaca. Per questo sono tante le associazioni che si battono ogni giorno per la tutela delle donne con l’ideazione di nuovi progetti a loro sostegno. Ed è quello che fa anche Donnexstrada che si pone l’obiettivo di accompagnare le donne quando sono fuori, appunto per strada, e magari non si sentono sicure. Il progetto è sempre in evoluzione per accogliere più richieste possibili con facilità.

Violawalkhome: l’utente Instagram che parla con le donne

Il progetto Donnexstrada nasce nel 2021 e si batte affinché ogni ragazza possa sentirsi libera di percorrere una strada o semplicemente tornare a casa in assoluta sicurezza. Troppe volte infatti le donne per strada sono vittime di insulti, prevaricazioni che spesso si trasformano in veri e propri pericoli. Per questo è nato il progetto che permette di chiamare l’utente Instagram Violawalkhome dietro cui c’è un’operatrice volontaria pronta a tenere compagnia alla ragazza in questione durante il tragitto della strada.

Grazie a questa chiamata live, qualora si verificasse una violenza o un abuso, potrebbe fungere come prova durante un processo. L’iniziativa durante lo scorso 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, è stata promossa con la collaborazione di Crime+Investigation che ha trasmesso la docu-serie #Scrivimiquandoarriviacasa.

Una mano a difesa delle donne

Com’è cresciuto il progetto Donnexstrada

Nato nel marzo 2021 il progetto a tutela delle donne ha visto numerose donne rivolgersi al servizio. Segno, dunque, che le donne hanno sia fiducia nel progetto ma che, soprattutto, hanno bisogno di un supporto quando si trovano per strada. Fondato da Laura De Dilectis Donnexstrada sfrutta la potenza dei social per uno scopo tanto nobile quanto essenziale. In poco più di un anno il servizio ha avuto una crescita incredibile tanto da aver creato una nuova pagina social chiamata Violawalkhome con volontari che operano anche in Spagna, Germania, Gran Bretagna, Austria, Svizzera, Francia e Belgio.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO