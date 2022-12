Illuminato da led alimentati da energia rinnovabile l’albero di Natale di Gubbio ha un’altezza di 740 metri.

Per l’attesissima accensione dell’albero di Natale di Gubbio si è svolto un corteo storico, tanti canti natalizi e una sorpresa aerea in piazza Quaranta Martiri. Si tratta dell’albero più grande del mondo e la cerimonia si è svolta mercoledì 7 dicembre. Con i suoi 740 metri d’altezza l’albero occupa 130 metri quadri della piazza. Le luci, tutte alimentate da fonti rinnovabili, strizzano l’occhio allo spreco che mai come in questo periodo sta richiedendo l’attenzione di tutti.

La cerimonia per l’accensione dell’albero di Gubbio

Nel corso della cerimonia per l’accensione dell’albero di Natale non sono mancate tutte le tradizioni folkloristiche tipiche della città. Nel pomeriggio, dalle ore 18:00, il gruppo itinerante “The White Carols Christmas Street Band” ha intrattenuto i cittadini con canti natalizi per dare il via alla serata speciale. Si è svolta poi l’esibizione musicale, con voce e chitarra, dei fratelli Sara Jane e Paolo Ceccarelli che hanno aperto il salotto condotto da Ubaldo Gini e Silvia Procacci.

I quartieri del centro antico e dei Balestrieri sono stati attraversati da un corteo storico mentre sotto l’albero si è svolta la caratteristica esibizione degli sbandieratori di Gubbio. Infine, a rendere ancora più particolare la cerimonia, non è mancata una sorpresa aerea del tutto inedita.

Albero di Natale Gubbio

Guinness dei primati per l’albero più grande del mondo

Mentre gli italiani si danno da fare con le decorazioni a budget limitato, in perfetta armonia tra bellezza e risparmio l’albero di Natale di Gubbio entra nel record per la sua grandezza. La testimonial dell’accensione è stata Donatella Tesei, presidente della regione Umbria. Tanti sono stati poi gli altri protagonisti della cerimonia che hanno raccontato, anche attraverso interviste, l’importanza della tradizione per i cittadini di Gubbio nel periodo natalizio. T

ra loro il Sindaco e il Vescovo di Gubbio, Filippo Mario Stirati e Luciano Paolucci Bedini, il presidente del comitato “Albero di Natale più grande del mondo” Giacomo Fumanti e gli alberaioli Danilo Sannipoli e Giorgio Regni.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO