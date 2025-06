Nel cuore della Sicilia, alle pendici del maestoso Vulcano Etna, si trova un luogo dove la mitologia incontra la land art per dare vita a un progetto unico. ‘I Miti dell’Etna’ non è solo un percorso artistico, ma un’esperienza avvolgente che fonde arte, memoria e natura. In questa cornice naturale straordinaria, il vulcano diventa protagonista di un racconto che si snoda tra installazioni artistiche, narrazioni multimediali e spettacoli teatrali. Un’iniziativa che offre ai visitatori l’opportunità di immergersi nei miti antichi, ripercorrendo le storie di Polifemo, Efesto e molti altri, trasformando ogni tappa in un viaggio personale e indimenticabile.

Una connessione tra antico e moderno attraverso l’arte e la tecnologia

Sulle pendici dell’Etna, il progetto ‘I Miti dell’Etna’ si sviluppa come un percorso di land art in cui la natura e l’arte si incontrano. Le venti installazioni artistiche, create dai maestri catanesi Aldo Correnti e Marcello Sciuto, non sono semplici sculture. Queste opere raccontano storie di amori tragici e divinità, offrendo una nuova vita ai miti siciliani. Le installazioni sono arricchite da una mappa interattiva che include audio, video e testi curati da Ettore Barbagallo, il direttore del parco. Grazie a queste risorse, ogni tappa diventa un’odissea personale per i visitatori, che possono entrare in contatto diretto con un patrimonio culturale antico ma ancora vivo.

Un’esperienza educativa e interattiva nel cuore della natura

Il parco offre molto più di una semplice visita artistica. I visitatori possono partecipare a spettacoli nel teatro coperto, dove la tecnologia “Live-motion” permette ai personaggi mitologici di interagire con il pubblico. Questa impostazione rende il parco un luogo ideale per le famiglie, con attrazioni come il Labirinto del Minotauro e la nave di Ulisse. Ogni elemento è stato progettato per bilanciare divertimento, conoscenza e contatto con la natura. Le visite guidate, disponibili nei fine settimana, sono condotte da esperti narratori che accompagnano i visitatori attraverso un viaggio tra leggende e geologia, legando il passato al presente in modo avvincente.

Un tributo alla Sicilia e alla sua storia attraverso l’innovazione culturale

‘I Miti dell’Etna’ rappresenta molto più di un semplice parco tematico. È una dichiarazione d’amore verso la Sicilia, unendo memoria e creatività per creare una narrazione che rispetta il passato e guarda al futuro. Questo progetto è una celebrazione della bellezza e del racconto, un esempio di come l’arte possa rivitalizzare il patrimonio culturale di un territorio. Attraverso l’innovazione e l’interazione, il parco invita i visitatori a scoprire e vivere la mitologia siciliana in un modo nuovo e coinvolgente.