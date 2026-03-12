Dove vivono Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, la casa da 2 milioni di euro nel quartiere più esclusivo di Roma

La villa romana di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, spesso protagonista dei contenuti social dell’influencer, è tornata sotto i riflettori: l’appartamento comparso di recente su diversi portali immobiliari è infatti ufficialmente in vendita.

L’annuncio, che mostra gran parte degli spazi interni già noti ai follower, ha catalizzato l’attenzione non solo degli appassionati di design e real estate, ma anche dei fan della coppia, confermando un interesse trasversale tra tendenze abitative e vita dei personaggi pubblici.

Una proprietà di lusso nel cuore di Roma

L’immobile si trova nel quartiere della Camilluccia, una delle zone più esclusive di Roma nord, caratterizzata da contesti residenziali eleganti, spazi verdi e ottimi collegamenti con il resto della città.

La sua collocazione, a breve distanza da Ponte Milvio, lo rende adatto a chi desidera vivere in una posizione tranquilla senza rinunciare alla vicinanza ai principali servizi e ai punti di ritrovo urbano.

Secondo le informazioni contenute negli annunci immobiliari, la proprietà è valutata intorno a 2,5 milioni di euro.

La cifra riflette la metratura generosa, circa 280 metri quadrati, e il livello delle finizioni di pregio, oltre alla presenza di dotazioni esclusive come un terrazzo perimetrale e posti auto.

Gli interni: spazio, luce e stile contemporaneo

Il vero fiore all’occhiello dell’abitazione è il salone open space di oltre 100 metri quadrati, caratterizzato da ampie aperture verso l’esterno che assicurano luminosità e continuità visiva con gli spazi esterni.

La distribuzione degli ambienti punta su un’estetica contemporanea, con linee pulite e materiali moderni.

La cucina, integrata armoniosamente nel progetto d’insieme, si distingue per le armadiature scure e il design essenziale, mentre le tre camere da letto appaiono personalizzate in base alla vita familiare della coppia.

Anche i tre bagni sono concepiti per garantire comfort e funzionalità, coerenti con il profilo di un’abitazione di fascia alta.

Tra i dettagli che emergono negli scatti pubblicati sull’annuncio, spiccano elementi decorativi e oggetti che richiamano la quotidianità domestica: tra questi, non passa inosservato Twenty, il barboncino toy spesso presente nei contenuti social di Nasti.

Perché è in vendita: la versione di Zaccagni

La messa in vendita dell’immobile ha sollevato curiosità e speculazioni, anche perché la coppia, molto seguita sui social, è stata recentemente al centro di alcune voci di gossip legate alla loro relazione.

Tuttavia, a fare chiarezza ci ha pensato lo stesso Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio, con una dichiarazione riportata da diverse testate: “Stiamo cercando di vendere da due anni. Vogliamo una casa più grande, più spazio per la famiglia che si è allargata”.