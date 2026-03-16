E-commerce, in arrivo nuove regole europee: dalle tasse sui piccoli pacchi ai limiti sui pixel di tracciamento

L’e-commerce europeo si prepara a una nuova stagione di regole; nei prossimi mesi piattaforme, marketplace e negozi online dovranno adeguarsi a obblighi che toccheranno resi, gestione dei clienti, spedizioni extra Ue, interfacce di vendita e strumenti di tracciamento.

Non si tratta di correzioni marginali; per molti operatori sarà necessario rivedere procedure, flussi di checkout, condizioni di vendita e assetti logistici.

Le novità sono state discusse durante una conferenza organizzata dalla Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) in occasione della fiera One to One Retail Ecommerce di Monaco. Il quadro che emerge è chiaro; chi lavora nell’online commerce dovrà muoversi in anticipo, perché alcune scadenze sono molto vicine e le sanzioni previste in caso di inadempienza possono diventare pesanti.

Il punto centrale è che l’Europa vuole spingere il settore verso una maggiore trasparenza, una più netta tutela del consumatore e un controllo più stretto sui flussi commerciali. E questo avrà un impatto diretto non solo sui grandi gruppi, ma anche su molte realtà digitali di dimensioni più contenute.

Il pulsante di recesso diventa un obbligo operativo

Una delle novità più concrete scatterà il 19 giugno; entro quella data gli operatori europei dell’e-commerce dovranno mettere a disposizione un pulsante per il recesso facilmente accessibile all’interno del sito.

Il meccanismo dovrà restare disponibile per tutto il periodo legale entro cui il cliente può esercitare il diritto di recesso; inoltre dovrà essere utilizzabile anche da chi ha acquistato in modalità ospite, senza aver creato un account. Non basta quindi predisporre un semplice form nascosto o una procedura macchinosa; l’interfaccia dovrà rendere il recesso realmente praticabile.

Il portale dovrà anche inviare una conferma di ricezione quando l’utente attiva il pulsante e spiegare chiaramente il funzionamento di questo strumento nelle condizioni generali di vendita. Per molte aziende significa aggiornare non solo il front-end, ma anche i sistemi interni che gestiscono ticket, assistenza e storico ordini.

Le conseguenze per chi non si adegua non sono trascurabili; i siti inadempienti rischiano una sanzione fino a 75.000 euro, a cui può aggiungersi anche la pubblicazione della condanna con logiche di name and shame. In pratica, oltre al danno economico, c’è anche un potenziale danno reputazionale.

Ordini senza account obbligatorio

Un altro passaggio che può cambiare in modo sensibile i processi di vendita riguarda l’identificazione del cliente. Su impulso della CNIL e delle autorità europee diventerà illegale imporre la creazione di un account per poter effettuare un acquisto, salvo casi particolari in cui questa richiesta sia strettamente giustificata dalla natura del servizio, come ad esempio nel trasporto aereo.

È un tema più rilevante di quanto possa sembrare; per molti operatori digitali l’obbligo di registrazione era diventato uno strumento per raccogliere dati, fidelizzare il cliente e semplificare la gestione degli ordini. Ora però questa impostazione dovrà lasciare spazio a percorsi più flessibili, con la coesistenza di checkout con account e checkout ospite.

Questo comporta un lavoro operativo importante; bisogna rivedere l’esperienza utente, la raccolta del consenso, il recupero ordini, le comunicazioni post-vendita e spesso anche il CRM. Non adeguarsi può costare molto caro; nei casi più gravi le sanzioni possono arrivare fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato.

La fine dell’esenzione per i piccoli pacchi extraeuropei

Uno dei cambiamenti più rilevanti per chi vende o importa prodotti dall’estero è l’abolizione della soglia de minimis per i pacchi extraeuropei di valore inferiore a 150 euro. Da luglio questi invii saranno tassati dal primo euro; una modifica che può incidere soprattutto sui modelli di business basati su piccoli acquisti frequenti provenienti da paesi terzi.

Il nuovo sistema introduce anche una tassa forfettaria di 3 euro per categoria doganale; a questa si aggiungerà dal novembre 2026 un ulteriore prelievo di 2 euro destinato a finanziare i controlli.

Qui entra in gioco una nozione decisiva; quella di categoria doganale. Se in un pacco ci sono due magliette, cioè prodotti appartenenti alla stessa categoria, l’imposta si applica una sola volta. Se invece il pacco contiene una maglietta e un paio di jeans, quindi due categorie differenti, il prelievo si raddoppia. Questo significa che il costo finale può crescere rapidamente e cambiare la convenienza di molte operazioni commerciali.

Per i venditori che operano in Francia il tema è ancora più urgente; dal 1° marzo è già stata introdotta una tassa transitoria di 2 euro, costruita secondo un modello che anticipa il futuro sistema europeo. Chi lavora con spedizioni transfrontaliere dovrà quindi ripensare listini, assortimento, bundling dei prodotti e strategie di approvvigionamento.

Marketplace e dogane sotto una pressione crescente

All’orizzonte c’è anche una riforma più ampia del sistema europeo dei controlli; entro il 2028 dovrebbe prendere forma una autorità doganale europea centralizzata. L’obiettivo è rafforzare la supervisione dei flussi commerciali e ridurre le zone grigie che oggi permettono a molti prodotti di entrare nel mercato interno con verifiche limitate.

Un punto molto delicato riguarda i marketplace. Finora la responsabilità principale sulla conformità dei prodotti importati ricade soprattutto sul venditore presente sulla piattaforma; in prospettiva però anche la piattaforma potrebbe essere chiamata in causa in modo più diretto.

Questo passaggio cambia la logica stessa del marketplace; non più soltanto luogo neutro di incontro tra domanda e offerta, ma attore che facilita l’immissione sul mercato europeo dei prodotti venduti. Per chi gestisce piattaforme sarà sempre più difficile limitarsi a un ruolo puramente tecnico.

Il Digital Fairness Act mette nel mirino i dark patterns

Un’altra novità attesa per la fine del 2026 è il Digital Fairness Act, che punta a colpire in modo diretto i cosiddetti dark patterns. Si tratta di pratiche ingannevoli inserite nelle interfacce digitali per orientare il comportamento dell’utente in modo poco trasparente.

Rientrano in questa categoria messaggi colpevolizzanti, avvisi di scarsità artificiosamente allarmistici, finestre di consenso costruite con formule ambigue o doppie negazioni pensate per spingere l’utente ad accettare. Tutte soluzioni che per anni hanno popolato molti siti e-commerce e che ora rischiano di diventare un serio problema di compliance.

La direzione è chiara; l’Europa vuole spingere verso una neutralità ergonomica delle interfacce. In altre parole, il design non dovrà più essere usato come leva opaca per forzare scelte che il consumatore non farebbe con la stessa facilità in un contesto più trasparente.

Per chi lavora nell’e-commerce questo significa rivedere popup, countdown, formule di urgenza, box di consenso, gestione delle iscrizioni e persino alcune dinamiche di upselling. Non sarà solo una questione legale; ci sarà anche un lavoro di riprogettazione dell’esperienza utente.

Pixel di tracciamento sotto osservazione

Il fronte normativo non riguarda soltanto il sito; coinvolge anche la comunicazione digitale. I cosiddetti tracking pixel, cioè le immagini incorporate nelle e-mail per misurare aperture e interazioni, sono sempre più sotto pressione da parte dei regolatori.

Per essere visualizzati questi elementi trasmettono una serie di dati utili al marketing; proprio per questo l’Europa potrebbe decidere entro la fine dell’anno di considerarli a tutti gli effetti dei traccianti. Se questa impostazione dovesse prevalere, per usarli servirebbe un consenso esplicito dell’utente.

Per il marketing e-mail sarebbe un cambiamento rilevante; i tassi di apertura, che per anni sono stati uno degli indicatori più osservati, diventerebbero molto più difficili da misurare con le modalità tradizionali. Le discussioni su eventuali esenzioni sono ancora aperte, soprattutto per i messaggi transazionali o di sicurezza; ma il quadro generale resta quello di una pressione crescente sul monitoraggio invisibile.

Per l’e-commerce europeo si apre una fase diversa

Guardate insieme, queste novità non rappresentano una semplice somma di adempimenti; indicano un cambiamento più profondo nel modo in cui l’e-commerce dovrà operare in Europa. Resi più semplici, acquisti senza registrazione forzata, maggiore tassazione dei piccoli pacchi, controlli più stretti sui marketplace, stop ai dark patterns e nuovi limiti ai pixel di tracciamento compongono un quadro che spinge il settore verso un modello più regolato.

Per molte aziende il rischio non è solo quello di arrivare impreparate alle scadenze; è anche quello di sottovalutare l’effetto combinato di questi cambiamenti su margini, esperienza utente, logistica e acquisizione clienti. Chi si muoverà per tempo potrà trasformare la compliance in un vantaggio competitivo; chi resterà fermo rischia invece di rincorrere le regole quando saranno già operative.