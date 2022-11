L’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori (Eicma) è pronto a riaccendere i motori per la sua settantanovesima edizione. È proprio la sua longevità a fare di questa kermesse un evento di rango e ricco di blasone, un appuntamento imperdibile per addetti ai lavori, esperti e appassionati di due ruote. Le date dell’edizione 2022 sono dall’8 al 13 novembre presso il consueto spazio di Rho Fiera Milano, location confermata fino al 2027.

Eicma 2022: novità e programma

I giorni riservati al pubblico sono quelli da giovedì 10 a domenica 13 novembre, dalle 9:30 alle 18:30. L’8 e 9 sono riservati alla stampa, mentre la giornata del 9 è quella degli operatori. Il piatto forte è l’esposizione dei motocicli con oltre 1.300 marchi presenti da tutto il mondo. Il settore è arricchito da produttori di abbigliamento ed equipaggiamento, caschi, parti staccate e accessori.

L’area esterna è sempre occupata da MotoLive, l’adrenalinico e spettacolare contenitore racing arrivato quest’anno alla sua diciassettesima edizione. Insieme ai run mozzafiato di freestyle motocross e trial acrobatico, il pubblico avrà l’occasione di incontrare i piloti di assistere a show, musica e spettacoli di intrattenimento dal vivo.

Tre le aree speciali di Eicma 2022. Nella zona eBike, è possibile conoscere le ultime novità nell’universo della pedalata assistita e provare i modelli più recenti e accattivanti. Torna lo shopping al Temporary Biker Shop nel Padiglione 9, dove si possono acquistare accessori, abbigliamento, caschi, componenti e attrezzatura di ogni tipo per la moto. Grazie al supporto dell’ICE, l’area Start-Up e Innovazione (sempre al Padiglione 9) apre una finestra sul futuro del settore delle due ruote e della sua filiera.

Eicma 2022 è anche un evento pulito e sostenibile. Come molti festival e rassegne, l’Esposizione migliora e potenzia la raccolta differenziata dei rifiuti, rendiconta la ricaduta economica diretta, indiretta e occupazionale generata sul territorio dalla manifestazione, aumenta con campagne ad hoc la consapevolezza sulla questione ambientale di visitatori, espositori, fornitori e dipendenti.

Eicma 2022: date, orari e biglietti

L’orario di apertura di Eicma 2022 è dalle 9:30 alle 18:30, per il pubblico di visitatori dal 10 al 13 novembre. Il costo del biglietto giornaliero è rimasto invariato rispetto al passato: 19 euro per il prezzo intero (se comprato online, altrimenti 23 euro alle casse) e 12 euro (solo online) per il ridotto acquistabile per i bambini dai 4 ai 13 anni. I bambini da 0 a 3 anni entrano gratis.

I visitatori con disabilità ed accompagnatore accedono gratuitamente presentando alle reception il tesserino di invalidità o un certificato equivalente. I gruppi come scuole, associazioni motociclistiche e motoclub, composti da un minimo di 20 a un massimo di 70 persone, pagano 14 euro comprando il biglietto solo alle casse. I ticket sono disponibili online.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO