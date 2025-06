All’indomani del deludente risultato del Referendum dell’8 e 9 giugno, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, si trova al centro di un acceso dibattito politico. Sebbene sia stata bersaglio di critiche, in particolare da parte di Fratelli d’Italia, Schlein rimane fermamente convinta della necessità di un’azione coordinata della sinistra per contrastare l’avanzata della destra.

Durante la seconda conferenza internazionale sulla giustizia sociale, ha lanciato un appello per una risposta globale e transnazionale alle sfide poste dall’estrema destra, ribadendo l’importanza di non cadere nella trappola di inseguire le loro agende. Schlein sostiene con forza che la soluzione risiede nell’offrire un’alternativa basata su giustizia sociale, istruzione e diritti dei lavoratori.

Elly Schlein

La democrazia sotto attacco secondo Elly Schlein

Nel suo intervento alla conferenza, Elly Schlein ha sollevato l’allarme riguardo alla situazione critica in cui versa la democrazia a livello globale. “Non potrei essere più d’accordo con Bernie Sanders: dobbiamo offrire un’alternativa, provare a cambiare il paradigma”, ha dichiarato la leader del PD. Secondo Schlein, “la democrazia è sotto attacco” in molti paesi, e la battaglia politica non può più essere confinata a livello nazionale. L’estrema destra, a suo avviso, sta consolidando il proprio potere con l’ausilio di mezzi tecnologici e finanziari senza precedenti, citando esempi come il secondo mandato di Trump caratterizzato da politiche aggressive e autoritarie. Queste affermazioni riflettono la sua preoccupazione per una crescente polarizzazione politica e un crescente controllo da parte di élite potenti.

Strategie per affrontare l’avanzata della destra

Schlein delinea una strategia chiara per contrastare l’avanzata della destra, sottolineando che non bisogna “rincorrere” la loro agenda. Secondo lei, molti partiti socialdemocratici hanno commesso l’errore di inseguire le politiche della destra, il che ha finito per rafforzare quest’ultima. “Ogni volta che li inseguiamo loro crescono”, ha affermato, ribadendo l’importanza di costringere la destra su un terreno per loro sfavorevole: la giustizia sociale, l’istruzione, la sanità e i diritti dei lavoratori. Questi temi dovrebbero diventare i pilastri su cui costruire una solida alternativa politica.

Il ruolo della giustizia sociale nella proposta politica di Schlein

Al centro del discorso di Schlein si trova la giustizia sociale, vista come strumento chiave per ribaltare le dinamiche politiche attuali. La leader del PD sostiene che solo attraverso un’azione collettiva e transnazionale si potrà efficacemente contrastare l’estrema destra. La sua proposta si fonda su un cambiamento di paradigma che metta al centro i diritti fondamentali dei cittadini: un’istruzione accessibile, una sanità efficiente e opportunità di lavoro dignitose. Schlein crede fermamente che questo approccio possa non solo arginare la crescita della destra, ma anche rafforzare il tessuto sociale e democratico dei paesi colpiti da queste dinamiche politiche.