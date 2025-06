Emilio Fede, celebre giornalista e storico direttore del Tg4, ha recentemente festeggiato i suoi 94 anni, un traguardo che riporta l’attenzione su una figura che, per decenni, è stata centrale nel panorama mediatico italiano. Nonostante l’importanza della sua carriera, negli ultimi tempi Fede è quasi scomparso dalla scena pubblica, destando curiosità e speculazioni tra i suoi ammiratori e detrattori.

Da tempo al centro di fake news riguardanti la sua presunta morte, oggi il giornalista vive lontano dai riflettori, con poche notizie certe sul suo stato attuale. Questo articolo esplora il percorso di Emilio Fede, dagli albori della sua carriera fino alla sua attuale vita lontano dal palcoscenico mediatico.

Emilio Fede e il suo compleanno: un video che riaccende i riflettori

Il 24 giugno 2025, Emilio Fede ha celebrato il suo 94esimo compleanno. Figura iconica della televisione italiana, Fede è stato un punto di riferimento per anni, sia per le sue capacità giornalistiche, sia per il suo stile inconfondibile. Nonostante la sua lunga carriera, da tempo Fede non appare in pubblico. L’ultima sua apparizione risale ad un video girato in una RSA nell’agosto 2024, divenuto virale in breve tempo. Questo filmato, non autorizzato dalla famiglia, è stato registrato da un operatore insieme a Emilio Fede. Le immagini, diffuse con buone intenzioni, hanno riportato per un momento il giornalista sotto i riflettori, alimentando l’interesse attorno alla sua figura.

Le dichiarazioni recenti: Francesca Senette e l’affetto verso Emilio Fede

Le notizie su Emilio Fede, dopo l’agosto 2024, sono scarse. Una delle poche voci pubbliche che ha parlato di lui è stata Francesca Senette, durante la trasmissione ‘La Volta Buona’ su Rai 1. Senette ha rivelato che Fede, pur non essendo in perfette condizioni di salute a causa dell’età avanzata, ha mostrato emozione e gratitudine durante una loro visita. Le sue parole hanno offerto un raro spunto su come il giornalista stia vivendo lontano dalle telecamere e dal pubblico. Questo piccolo frammento della vita di Fede suggerisce che, nonostante il silenzio mediatico, rimane un uomo circondato da affetto e rispetto da parte di chi gli è vicino.

Il legame con Silvio Berlusconi: un’amicizia che ha segnato la sua carriera

Emilio Fede è stato anche noto per il suo stretto legame con Silvio Berlusconi, un rapporto che ha segnato profondamente la sua carriera. Nel 2023, in occasione della morte di Berlusconi, Fede ha espresso il suo dolore con ironia, dicendo: “Vengo con te! Non mi mollare. Io ormai ho 92 anni, voglio raggiungerti al più presto”. Queste parole, sebbene pronunciate con leggerezza, sottolineano l’intenso legame personale e professionale tra i due.

La scomparsa di Berlusconi ha rappresentato un momento significativo per Fede, che si è trovato a riflettere su una lunga carriera condivisa con uno dei protagonisti della politica e dell’economia italiana.