È a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, il parco agrovoltaico più grande d’Italia. L’ha aperto Engie, la multinazionale francese dell’energia sempre più attenta ad efficienza e sostenibilità. L’energia prodotto in questa farm da 115 ettari viene immessa nella rete nazionale e l’80% servirà per alimentare le attività di Amazon in Italia. Quello siciliano è il primo dei due impianti annunciati dalle aziende.

Engie, via al parco agrovoltaico più grande d’Italia

Il secondo parco agrovoltaico di Engie sorgerà a Paternò, vicino Catania, ed inizierà a produrre energia entro il 2023. In totale, i due impianti avranno una capacità produttiva massima di 104 Mw e taglieranno oltre 62.000 tonnellate di CO2 all’anno. A Mazara del Vallo il player transalpino di luce e gas ha sperimentato una tecnologia di ultimissima generazione: i pannelli solari bifacciali montati su inseguitori monoassiali.

Questi pannelli permettono di catturare dai terreni circostanti sia la luce diretta che quella riflessa, agevolando la produzione di energia pulita. Questa tecnologia, inoltre, minimizza l’area necessaria per l’impianto e massimizza l’efficacia per la destinazione agricola. Alla produzione di energia rinnovabile si aggiunge quindi quella di colture.

Pannelli solari bifacciali e inseguitori monoassiali: la novità di Engie a Mazara

Il gruppo energetico francese, il quarto più grande al mondo, assicura che i due parchi garantiranno la salvaguardia del paesaggio e della biodiversità e promettono una ricaduta positiva per l’occupazione e le realtà agricole locali coinvolte nella gestione delle coltivazioni. Quello di Mazara del Vallo è il quinto impianto alimentato da fonte rinnovabile in Sicilia.

Engie ha già inaugurato i parchi eloici di Salemi ed Elimi e quelli fotovoltaici a Lembisi e Santa Chiara. Al parco eolico di Salemi è anche associata una fast reserve unit da 12,5 Mw di capacità. Numeri che hanno resto l’azienda il primo operatore per il Centro Sud e il secondo sull’intero territorio nazionale in termini di Mw.

Engie e Amazon investono sulle rinnovabili in Sicilia

“La transizione è un’opportunità, le aziende lo hanno capito e le istituzioni devono stare al loro fianco nell’accompagnamento verso questa transizione ecologica – ha dichiarato la viceministra all’Ambiente Vannia Gava in occasione dell’inaugurazione del parco –. Il governo ha tanti progetti ma serve gradualità perché accadono cose che ci impongono di rallentare”.

“Sono molto onorata di inaugurare il frutto di questa collaborazione fra due grandi e bellissime aziende che hanno voluto investire in questo territorio e nelle rinnovabili – ha concluso –. Impianti come quello di Engie sono un’opportunità per tutti, anche per una nuova formazione, nuovi posti di lavoro e competenze diverse: si lasciano i vecchi lavori che però vengono assorbiti dai green job e si creano nuovi posti e competenze, tutelando l’ambiente, l’economia e i territori”.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO