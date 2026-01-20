Vai al contenuto

Esenzione Ticket, ne hai diritto nel 2026 ma non è automatica: va richiesta così

Nel nuovo anno, le disposizioni riguardanti l’esenzione dal ticket sanitario si confermano di grande rilevanza per milioni di italiani.

E’ fondamentale sottolineare che il diritto all’esenzione non è automatico, ma necessita di una richiesta formale, da effettuare seguendo precise indicazioni regionali e nazionali.

Il sistema di esenzione dal ticket si struttura attorno a quattro principali categorie di beneficiari, con criteri che si basano principalmente su reddito, età, condizione lavorativa e stato di salute certificato:

  • Reddito ed età: include bambini sotto i 6 anni e anziani sopra i 65 anni, con un reddito familiare non superiore a 36.151,98 euro;
  • Condizione lavorativa: riguarda disoccupati e lavoratori in mobilità con reddito familiare entro i limiti previsti;
  • Pensionati: titolari di assegno sociale o pensioni minime, con redditi familiari specifici;
  • Condizioni di salute: per chi soffre di patologie croniche o invalidanti riconosciute, indipendentemente dal reddito.

In particolare, per l’anno 2026, la valutazione del diritto all’esenzione si basa sulle soglie di reddito riferite all’anno fiscale 2025. Per la verifica, è necessario presentare la certificazione unica (CU) o la dichiarazione dei redditi più aggiornata.

I codici di esenzione più comuni a livello nazionale sono:

  • E01: per cittadini con età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, con reddito familiare fino a 36.151,98 euro;
  • E02: per disoccupati e familiari a carico, con reddito familiare non superiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e a 516,46 euro per ogni figlio a carico;
  • E03: per titolari di assegno sociale e loro familiari a carico, senza limiti di reddito;
  • E04: per pensionati al minimo con più di 60 anni e familiari a carico, con soglie simili a quelle della categoria E02.

Per definire il reddito familiare si considerano i componenti del nucleo fiscale e i familiari fiscalmente a carico secondo la normativa vigente. È consigliabile rivolgersi al proprio medico di base o agli sportelli ASL per ottenere informazioni precise sulla modalità di dichiarazione e sulla documentazione da presentare.

Esenzioni per patologie e differenze regionali

Nel caso di esenzioni legate a patologie, l’accesso non dipende dal reddito, ma da specifiche diagnosi certificate. Le malattie croniche e invalidanti riconosciute dal Ministero della Salute richiedono un certificato specialistico o la registrazione della patologia nel sistema sanitario regionale. Il medico curante o lo specialista possono attivare l’esenzione, che sarà visibile sulle impegnative per le prestazioni sanitarie.

Le Regioni mantengono la facoltà di adottare misure integrative e modalità digitali per facilitare la richiesta e il rinnovo dell’esenzione. Un esempio virtuoso è il Piemonte, dove si può utilizzare il portale digitale “Tu Salute Piemonte” con accesso tramite SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per presentare autocertificazioni. In Emilia-Romagna, invece, per i disoccupati con ISEE fino a 15.000 euro è prevista un’esenzione valida fino al 31 agosto 2026.

Queste discrepanze regionali rendono imprescindibile una verifica preventiva sul sito web della propria ASL o Regione di residenza, al fine di conoscere le procedure più aggiornate per la presentazione delle domande.

tempi di risposta variano, ma spesso la validazione avviene entro poche settimane. Per alcune categorie, come gli over 65
Come richiedere l’esenzione dal ticket sanitario(leonardo.it)

Per ottenere l’esenzione è necessario seguire alcuni passaggi fondamentali:

  1. Verifica dei requisiti: consultare il portale della propria Regione, rivolgersi alla ASL di competenza o al medico di base;
  2. Preparazione della documentazione: tessera sanitaria, documento d’identità, CU o dichiarazione dei redditi, attestazione ISEE (se richiesta) e certificati medici per patologie;
  3. Presentazione della domanda: è possibile utilizzare diversi canali, tra cui lo sportello ASL (anche su appuntamento), l’invio tramite email o PEC se previsto, i portali regionali online o tramite il medico di famiglia/pediatra che può inserire direttamente il codice di esenzione nell’impegnativa.

I tempi di risposta variano, ma spesso la validazione avviene entro poche settimane. Per alcune categorie, come gli over 65 o i pensionati al minimo, è prevista una proroga automatica dell’esenzione fino al 31 marzo di ogni anno, purché le condizioni di reddito non siano mutate. È comunque essenziale verificare che il codice di esenzione risulti attivo.

In caso di rigetto della domanda, è possibile richiedere chiarimenti, integrare la documentazione o avviare un ricorso seguendo le indicazioni fornite dalla propria ASL.

Riproduzione riservata © 2026 - LEO

ultimo aggiornamento: 19 Gennaio 2026 12:28

Il 2026 è l’anno della tech mania: ecco i 10 prodotti più attesi dell’anno