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eSIM e numeri virtuali: cosa sono, come funzionano e quando usarli

Redazione Leonardo Redazione Leonardo
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17 Giugno 2026
Esim mobile phone. Digital virtual electronic sim card of smart phone. Esim technology concept.
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Lo smartphone che tieni in tasca probabilmente supporta già entrambe le tecnologie di cui parliamo, ma in pochi le usano davvero. Le eSIM e i numeri virtuali non sono funzionalità da geek: sono soluzioni pratiche che cambiano il modo di gestire la connettività quando sei fuori dall’Italia.

eSIM: la SIM senza scheda fisica

La SIM tradizionale è una scheda rimovibile. La eSIM (embedded SIM) è integrata direttamente nell’hardware del dispositivo e si configura via software. Può memorizzare più profili operatore contemporaneamente. Quando acquisti un piano da un provider, scarichi un profilo digitale via QR code che il chip attiva.

Standard di riferimento: la eSIM segue lo standard GSMA SGP.22 per i dispositivi consumer.

Compatibilità dispositivi

iPhone: XS, XR (2018) e tutti i modelli successivi. Gli iPhone 14 e 15 venduti negli USA sono solo eSIM.

Android: Samsung Galaxy S20+, Note 20, Z Fold/Flip, Pixel 3a+, Motorola Edge 2020+, OnePlus 9+.

Smartwatch: Apple Watch Series 3+, Samsung Galaxy Watch 4+ supportano eSIM per connettività indipendente.

Come si attiva una eSIM

  1. Acquisti il piano sull’app o sul sito del provider
  2. Ricevi un QR code (via email o nell’app)
  3. Vai su Impostazioni → Cellulare → Aggiungi piano (iPhone) o Impostazioni → SIM Manager (Samsung)
  4. Scansiona il QR code — il profilo si installa in 1–2 minuti
  5. Scegli quale linea usare per dati, chiamate, SMS

Numero virtuale: telefonia senza SIM

Un numero virtuale è un numero di telefono che esiste solo come servizio software. Non è legato a nessuna scheda fisica. Funziona via Internet (VoIP) e si gestisce attraverso un’app.

Puoi scegliere un numero di quasi qualsiasi paese: USA, UK, Germania, Brasile, e decine di altri. Chi ti chiama non sa che stai usando un numero virtuale.

Casi d’uso pratici

Verifica account e 2FA: molti servizi internazionali inviano codici di verifica solo a numeri del loro paese. Un numero virtuale locale risolve il problema.

WhatsApp separato: puoi registrare un account WhatsApp su un numero virtuale diverso dal tuo personale. Utile per separare vita professionale e privata.

Privacy: per annunci online, Marketplace, app di dating — usare un numero virtuale invece del personale protegge la tua identità.

eSIM vs numero virtuale: la differenza che conta

La eSIM fornisce connessione dati tramite la rete cellulare locale. Funziona anche senza Internet preesistente — è lei che crea la connessione. Il numero virtuale funziona sopra una connessione Internet già esistente. Senza dati (eSIM o Wi-Fi), il numero virtuale non funziona.

Per un viaggio completo all’estero i due si completano: la eSIM dà la connessione, il numero virtuale dà un numero locale.

Yesim: eSIM e numeri virtuali in un’unica app

Yesim gestisce entrambi i servizi da un’unica app. Per le eSIM e numeri virtuali: copertura in oltre 150 paesi, piani da giornalieri a mensili, attivazione immediata. Numeri disponibili per USA, UK, Francia, Germania, Italia e altri paesi.

Codice sconto: YELEONIT10 — 10% sulla prima attivazione.

Il futuro della SIM

Apple ha già fatto la mossa: gli iPhone 14 e 15 venduti in USA, Canada e Giappone non hanno più lo slot per la SIM fisica. Solo eSIM. Gli operatori italiani TIM, Vodafone e WindTre supportano già la eSIM. Passare da SIM fisica a eSIM con il proprio operatore italiano è gratuito e richiede un’ora in negozio o una videochiamata.

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