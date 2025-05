L’estate 2025 si annuncia come un periodo vivo e florido per il turismo in Italia. Il Belpaese si conferma la nazione che cresce di più in Europa. Un’analisi dell’istituto di ricerca Demoskopika, pubblicata dall’Ansa, indica che i flussi saranno ancora in crescita: sono attesi 65,8 milioni di turisti e turiste e 267,4 milioni di presenze complessive. L’incremento è rispettivamente del +3,4% e del +2,1% rispetto alla stessa stagione del 2024, arrivata a 63,6 milioni di visitatori e visitatrici e 261 milioni di pernottamenti.

Estate 2025, il turismo in Italia crescerà

Le stime fanno riferimento al periodo tra giugno e settembre, quando in Italia arriveranno 2,2 milioni di persone in più rispetto all’anno scorso. L’incremento previsto per il comparto alberghiero ed extra-alberghiero è di 5,4 milioni di notti. Il report di Demoskopika prevede pure una ripresa del mercato domestico con 30,1 milioni di spostamenti (+5,5% rispetto al 2024) e 129,5 milioni di presenze (+4,9%).

Saranno 35,7 milioni gli stranieri e le straniere che sceglieranno una destinazione turistica in Italia per trascorrere le loro vacanze estive. La crescita sarà del +1,7% sul dato complessivo degli arrivi previsti, generando circa 138 milioni di pernottamenti. La spesa turistica diretta dovrebbe risultare pari a 39 miliardi di euro, con un aumento del +0,9% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Cala Goloritzè in Sardegna, la spiaggia più bella al mondo del 2025

La nuova ricerca di Demoskopika fa il paio con la precedente analisi sul turismo di lusso, cresciuto in Italia per un valore stimato oltre 9 miliardi di euro nel 2024. La crescita della domanda di fascia alta è raddoppiata negli ultimi 15 anni rispetto al totale degli esercizi alberghieri. Le previsioni dei flussi turistici d’elite segnano un incremento nel 2025, pari al +2% per gli arrivi e al +1,4% per le presenze.

Le nazioni straniere cosiddette big spender individuate dalla ricerca sono 11: Germania, Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera, Francia, Austria, Spagna, Paesi Bassi, Canada, Australia e Giappone. I sistemi turistici luxury più gettonati e frequentati, con un’offerta di alto livello e particolare attenzione alla qualità dei servizi, sono quelli di Lazio, Campania, Lombardia, Sardegna e Veneto.

Turismo: Italia punta su accoglienza di qualità

“Siamo entusiasti di vedere che l’Italia, stando alle stime diffuse oggi da Demoskopika, si prepara ad accogliere un numero record di turisti per la prossima stagione estiva – dichiara la ministra del Turismo, Daniela Santanchè –. Con 65,8 milioni di arrivi e un incremento significativo delle presenze, la nostra nazione continua a dimostrarsi una meta ambita per i viaggiatori di tutto il mondo”.

“L’aumento del mercato domestico è particolarmente incoraggiante, segno che gli italiani stanno riscoprendo le bellezze del proprio territorio e che le politiche interne di promozione delle destinazioni producono risultati – aggiunge Santanchè –. In particolare, la sinergia tra governo, imprese e operatori del settore sta dando i suoi frutti, e il riconoscimento internazionale dell’Italia porta risultati significativi anche in ambito turistico”.

“Tuttavia, è fondamentale cambiare paradigma – conclude la ministra –: sebbene il numero dei turisti sia importante, è ancora più cruciale aumentare la qualità dell’offerta e lavorare sulla permanenza media. Dobbiamo concentrarci sulle risorse che vengono lasciate nei nostri territori, affinché il turismo possa diventare sempre più una reale ricchezza per tutti, assumendo un ruolo strategico per lo sviluppo economico della nazione”.