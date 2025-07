L’estate 2025 segna un periodo di straordinaria prosperità economica per Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi, i tre figli minori di Silvio Berlusconi e Veronica Lario. In questi giorni, i fratelli hanno ricevuto una maxi cedola da 12 milioni di euro complessivi, derivante dagli utili della loro cassaforte di famiglia, la società H14. Ciascuno di loro ha incassato 4 milioni di euro, mentre la società continua a crescere sotto la guida del più giovane, Luigi. Questi guadagni riflettono la solidità delle strategie finanziarie adottate da H14, che ha registrato un significativo incremento del valore totale, raggiungendo i 507 milioni di euro.

Pier Silvio Berlusconi

La crescita finanziaria di H14 e i dividendi milionari per i Berlusconi

Nell’anno 2024, la società H14 ha visto un incremento sostanziale del valore, passando dai 454 milioni di euro del 2023 ai 507 milioni attuali. Questo risultato positivo è il frutto di una serie di operazioni finanziarie di successo. Tra queste, la vendita di titoli che ha fruttato 26 milioni di euro, i fondi di private equity che hanno generato 11,7 milioni, e la vendita di hedge fund per 7,8 milioni di euro. Nonostante alcune svalutazioni per 11,4 milioni di euro, i guadagni hanno superato le perdite. Questo ha permesso a Barbara, Eleonora e Luigi di ricevere una cedola di 4 milioni di euro ciascuno, rafforzando ulteriormente la loro posizione finanziaria.

La gestione oculata della Holding Italiana Quattordicesima

Oltre a H14, i fratelli Berlusconi gestiscono anche la Holding Italiana Quattordicesima, che detiene il 21,4% di Fininvest. Nonostante un calo degli utili, passati da 24,5 a 8,8 milioni di euro a causa di una cedola ridotta da parte di Fininvest, i Berlusconi hanno preso una decisione strategica. Hanno scelto di non distribuire dividendi, preferendo reinvestire nella società. Questo approccio ha permesso alla holding di superare i 170 milioni di euro di valore totale, dimostrando una gestione finanziaria lungimirante e prudente.

Una strategia di crescita che guarda al futuro

Le scelte finanziarie di Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi evidenziano un approccio strategico orientato al futuro. Mentre la società H14 continua a garantire rendimenti significativi, la decisione di non distribuire dividendi nella Holding Italiana Quattordicesima mostra una chiara volontà di consolidamento e crescita a lungo termine. Questa strategia potrebbe rivelarsi vincente per mantenere e accrescere il valore patrimoniale delle loro società, assicurando stabilità economica per il futuro. Con una gestione efficace e una visione chiara, i figli minori di Silvio Berlusconi sembrano ben posizionati per affrontare le sfide economiche dei prossimi anni.