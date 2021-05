Dalle 11 città del vecchio continente che ospitano la manifestazione fino alla finale di Londra dell’11 luglio, ecco tutto quello che c’è da sapere sugli Europei 2021.

È tutto pronto per Euro 2020, posticipato al 2021 a causa dell’emergenza Covid. Quello che andrà in scena in estate sarà il primo Europeo di calcio nella storia che si gioca in 11 nazioni differenti per celebrare i 60 anni della manifestazione. La partita inaugurale è Italia-Turchia e si gioca a Roma, le semifinali e la finale si disputano invece a Londra. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli Europei 2021 prima di mettersi comodamente in poltrona a tifare per gli azzurri di Roberto Mancini.

Dove si svolgeranno gli Europei di calcio 2020?

Euro 2020, rimandato al 2021, si gioca in 11 Paesi diversi. Le Nazionali viaggeranno in quasi tutta Europa (è esclusa la Francia che ha ospitato Euro 2016), dal tempio del calcio inglese, il leggendario (e rinnovato) Wembley, al piccolo Parken Stadium di Copenaghen che può accogliere (in piena capienza) un massimo di 38mila spettatori. Ecco le 11 città e i rispettivi stadi di Euro 2021:

Amsterdam (Paesi Bassi): Johan Cruijff Arena (capienza: 54.000 spettatori)

(Paesi Bassi): Johan Cruijff Arena (capienza: 54.000 spettatori) Baku (Azerbaigian): Bakı Olimpiya Stadionu (69.000 spettatori)

(Azerbaigian): Bakı Olimpiya Stadionu (69.000 spettatori) Bucarest (Romania): Arena Naţională (54.000 spettatori)

(Romania): Arena Naţională (54.000 spettatori) Budapest (Ungheria): Puskás Aréna (68.000 spettatori)

(Ungheria): Puskás Aréna (68.000 spettatori) Copenaghen (Danimarca): Parken Stadium (38.000 spettatori)

(Danimarca): Parken Stadium (38.000 spettatori) Glasgow (Scozia): Hampden Park (68.000 spettatori)

(Scozia): Hampden Park (68.000 spettatori) Londra (Regno Unito): Wembley Stadium (90.000 spettatori)

(Regno Unito): Wembley Stadium (90.000 spettatori) Monaco (Germania): Allianz Arena (70.000 spettatori)

(Germania): Allianz Arena (70.000 spettatori) Roma (Italia): Stadio Olimpico (68.000 spettatori)

(Italia): Stadio Olimpico (68.000 spettatori) San Pietroburgo (Russia): Saint Petersburg Stadium (61.000 spettatori)

(Russia): Saint Petersburg Stadium (61.000 spettatori) Siviglia (Spagna): Estadio La Cartuja (60.000 spettatori)

Tutto sugli Europei 2021

Quando si faranno gli Europei di calcio?

Con un anno di ritardo rispetto al previsto, Euro 2020 si gioca dall’11 giugno all’11 luglio 2021. Le partite complessive sono 51 e l’Italia fa parte del Gruppo A con Turchia, Svizzera e Galles. I gironi sono 6 e comprendono 24 squadre:

Gruppo A

Galles

Italia

Svizzera

Turchia

Gruppo B

Belgio

Danimarca

Finlandia

Russia

Gruppo C

Austria

Macedonia del Nord

Paesi Bassi

Ucraina

Gruppo D

Croazia

Inghilterra

Repubblica Ceca

Scozia

Gruppo E

Polonia

Slovacchia

Spagna

Svezia

Gruppo F

Francia

Germania

Portogallo

Ungheria

Europei 2021, il calendario delle partite dell’Italia

Gli azzurri giocano tutte e tre le partite della fase a gironi allo Stadio Olimpico di Roma. L’Olimpico, oltre alle tre partite del girone A, ospita anche l’ultimo quarto di finale di sabato 3 luglio alle ore 21. Le due semifinali di martedì 6 e mercoledì 7 luglio e la finalissima di domenica 11 si giocano tutte e tre a Wembley. Ecco il calendario della Nazionale azzurra:

Turchia-Italia : venerdì 11 giugno 2021, ore 21

: venerdì 2021, ore Italia-Svizzera : mercoledì 16 giugno , ore 21

: mercoledì , ore Italia-Galles: sabato 20 giugno, ore 18

Se l’Italia dovesse chiudere il Gruppo A al primo posto, disputerebbe l’ottavo di finale sabato 26 giugno a Wembley alle ore 21 contro la seconda classificata del Gruppo C, una tra Austria, Olanda, Macedonia del Nord e Ucraina.

Se la Nazionale di Mancini finisse al secondo posto il girone, giocherebbe gli ottavi sempre sabato 26 giugno ma alle ore 18, alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam e contro la seconda del Gruppo B, che schiera Belgio, Danimarca, Finlandia e Russia.

Nel caso in cui l’Italia dovesse passare come miglior terza, potrebbe finire contro la vincitrice del Gruppo F e giocare l’ottavo lunedì 28 giugno alle 21 all’Arena Naţională di Bucarest o contro la prima del Gruppo E martedì 29 giugno sempre alle 21 all’Hampden Park di Glasgow.

Nell’ipotesi in cui l’Italia arrivasse prima nel raggruppamento e superasse l’ottavo, giocherebbe il quarto di finale venerdì 2 luglio alle ore 21 all’Allianz Arena di Monaco. Nel caso in cui gli azzurri passassero per secondi e vincessero l’ottavo, giocherebbero il quarto di finale sabato 3 luglio alle ore 18 allo Stadio olimpico di Baku.

Europei 2021: dove vedere le partite in tv

Euro 2021 non viene trasmesso completamente in chiaro. La Rai garantisce le dirette di 27 partite, incluse ovviamente quelle dell’Italia, mentre il pacchetto completo è offerto da Sky.

Tra le 27 partite della Rai, ci sono 4 ottavi di finale, i 4 quarti, le due semifinali e la finale. Il calendario televisivo completo:

Fase a gironi

11 giugno ore 21: Italia-Turchia – Rai e Sky

12 giugno ore 15: Galles-Svizzera – Rai e Sky

12 giugno ore 18: Danimarca-Finlandia – Sky

12 giugno ore 21: Belgio-Russia – Rai e Sky

13 giugno ore 15: Inghilterra-Croazia – Rai e Sky

13 giugno ore 18: Macedonia del Nord-Russia – Sky

13 giugno ore 21: Olanda-Ucraina – Rai e Sky

14 giugno ore 15: Scozia-Repubblica Ceca – Sky

14 giugno ore 18: Polonia-Slovacchia – Sky

14 giugno ore 21: Spagna-Svezia – Rai e Sky

15 giugno ore 18: Ungheria-Portogallo – Sky

15 giugno ore 21: Francia-Germania – Rai e Sky

16 giugno ore 15: Finlandia-Russia – Sky

16 giugno ore 18: Turchia-Galles – Sky

16 giugno ore 21: Italia-Svizzera – Rai e Sky

17 giugno ore 15: Ucraina-Macedonia del Nord – Sky

17 giugno ore 18: Danimarca-Belgio – Sky

17 giugno ore 21: Olanda-Austria – Rai e Sky

18 giugno ore 15: Svezia-Slovacchia – Sky

18 giugno ore 18: Croazia-Repubblica Ceca – Sky

18 giugno ore 21: Inghilterra-Scozia – Rai e Sky

19 giugno ore 15: Ungheria-Francia – Sky

19 giugno ore 18: Portogallo-Germania – Rai e Sky

19 giugno ore 21: Spagna-Polonia – Rai e Sky

20 giugno ore 18: Svizzera-Turchia – Sky

20 giugno ore 18: Italia-Galles – Rai e Sky

21 giugno ore 18: Macedonia del Nord-Olanda – Sky

21 giugno ore 18: Ucraina-Austria – Sky

21 giugno ore 21: Finlandia-Belgio – Rai e Sky

21 giugno ore 21: Russia-Danimarca – Sky

22 giugno ore 21: Croazia-Scozia – Sky

22 giugno ore 21: Repubblica Ceca-Inghilterra – Rai e Sky

23 giugno ore 18: Slovacchia-Spagna – Sky

23 giugno ore 18: Svezia-Polonia – Sky

23 giugno ore 21: Portogallo-Francia – Rai e Sky

23 giugno ore 21: Germania-Ungheria – Sky

Ottavi di finale

26 giugno ore 18: Seconda Gruppo A-Seconda Gruppo B – Sky

26 giugno ore 21: Prima Gruppo A-Seconda Gruppo C – Rai e Sky

27 giugno ore 18: Prima Gruppo C-Terza Gruppi D/E o F – Sky

27 giugno ore 21: Prima Gruppo B-Terza Gruppi A/D/E o F – Rai e Sky

28 giugno ore 18: Seconda Gruppo D-Seconda Gruppo E – Sky

28 giugno ore 21: Prima Gruppo F-Terza Gruppi A/B o C – Rai e Sky

29 giugno ore 18: Prima Gruppo D-Seconda Gruppo F – Sky

29 giugno ore 21: Prima Gruppo E-Terza Gruppi A/B/C o D – Rai e Sky

Quarti di finale

2 luglio ore 18: Vincente ottavi partita 6-Vincente ottavi partita 5 – Rai e Sky

2 luglio ore 21: Vincente ottavi partita 4-Vincente ottavi partita 5 – Rai e Sky

3 luglio ore 18: Vincente ottavi partita 3-Vincente ottavi partita 1 – Rai e Sky

3 luglio ore 21: Vincente ottavi partita 8-Vincente ottavi partita 7 – Rai e Sky

Semifinali

6 luglio ore 21: Vincente Quarto 2-Vincente Quarto 1 – Rai e Sky

7 luglio ore 21: Vincente Quarto 4-Vincente Quarto 3 – Rai e Sky

Finale

11 luglio ore 21: Rai e Sky

Per riscaldare l’attesa, è disponibile su RaiPlay il percorso degli Azzurri con tutte le partite delle qualificazioni.