Dall’Umbria, oasi di biodiversità e riqualificazione ambientale, arriva un’incredibile storia d’amore per gli animali: una fattoria didattica di Foligno ha adottato e integrato nella sua comunità un maiale salvato da un macello. L’animale si chiama Billy, ha due anni, pesa trecento chili ed è saltato dal camion in corsa che lo stava trasportando al mattatoio. Per sua fortuna, ha incontrato sulla sua strada due donne speciali.

La fattoria didattica che ha adottato il maiale Billy

L’episodio risale all’agosto del 2023, quando all’imbocco della strada statale Flaminia, all’altezza dello svincolo Foligno est, Billy è fuggito dal camion. A salvarlo è stata un’automobilista di passaggio che, scesa dall’auto, lo ha prima messo in sicurezza e poi ha chiamato i vigili urbani, i vigili del fuoco e il veterinario della Asl locale. Non solo: la donna ha acquistato l’animale dalla macelleria a cui era destinato e l’ha regalato alla fattoria didattica.

Doriana Giustozzi, 75 anni, è la titolare di tre lavanderie industriali e dell’omonima Fattoria Doriana, attività aperta tutto l’anno alle porte di Foligno per gite in campagna e laboratori dedicati a bambini e bambine dai 3 ai 12 anni. Colpita dal gesto d’altruismo dell’automobilista, Doriana ha adottato Billy, che da allora vive in comunità con i proprietari e gli altri animali: cinque asini, tre pony, due cavalli, tre cani, dieci gatti, una capra, un coniglio, un’anatra, un tacchino, un pavone, un altro maiale, conigli e galline.

Cane e gatto giocano insieme

“Nella nostra fattoria tutti gli animali hanno un nome e una storia – spiega Doriana –. Tanti di loro hanno avuto un vissuto tragico, sono stati recuperati da situazioni difficili. La diffidenza che provavano verso gli uomini a poco a poco con l’amore si è dissolta. Alcuni non ci sono più, ma hanno lasciato un’impronta nel mio cuore e come con un libro, quando mi assale la nostalgia e ho voglia di ricordarli, sfoglio quelle pagine e ripenso a tutti i momenti felici vissuti insieme”.

Insieme a Billy alla Fattoria Doriana ci sono l’agnello Serafino, trovato lungo le sponde del fiume Marroggia, le caprette Carletto e Candy Candy, il coniglio Carmelo, l’anatra egiziana Gong, la maialina Susy, i cani Spike e Betty, le asinelle Amanda e Fiordaliso e tanti altri. Animali che hanno trovato una casa dopo aver vissuto situazioni molto difficili.

Alla Fattoria Doriana ogni animale ha un nome

Oltre al caso di Billy, ci sono le vicende di Gianluca, un vitello curato da un difetto all’ipofisi e che altrimenti sarebbe rimasto nano, e di Stellina, una cavalla trovata in una stalla di trafficanti. Stellina aveva le ossa ricoperte di pelle ed piena di ferite, morsi e segni di bastonature. In fattoria è stata curata com’è accaduto ad Amanda e Fiordaliso, figlie di una somarella incinta che viaggiava stremata su un camion che trasportava gli asini dall’Albania all’Italia.

“Ci vorrebbe una vita per raccontare le loro storie e per far capire a chi non ama gli animali che loro hanno un’anima e provano sentimenti come i nostri – aggiunge Doriana –. Io ero una bambina alla quale non era permesso di tenere animali, ora da adulta ho realizzato un sogno quello di essere circondata dagli animali ai quali non mancherà mai un abbraccio e una carezza”.