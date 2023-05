Gli hard seltzer sono le bibite frizzanti a basso contenuto di alcol e calorie che piacciono tanto agli americani. Questo mercato è ancora abbastanza inesplorato in Italia, dove a fare da apripista è ora una coppia inattesa di imprenditori: i rapper Fedez e Lazza. I due hanno unito le forze in un’impresa commerciale per lanciare Boem, una bevanda alcolica gassata e aromatizzata dalle caratteristiche particolari.

Fedez e Lazza, Boem è la bibita del momento

Prodotto vietato ai minori di 18 anni, Boem è un drink in lattina da 330 ml. Il contenuto alcolico è del 4,5%, le kcal sono 91. La tecnica di produzione miscela una base etilica neutra, seltz (acqua gassata) e aromi naturali. Il primo gusto è zenzero e arriverà nei negozi italiani a giugno. È un prodotto “orgogliosamente made in Italy”, precisa Fedez.

“Dopo un anno di assaggi e brainstorming per creare un prodotto innovativo e fresco, ci siamo”, scrive il rapper sui social. La peculiarità di Boem è di contenere un basso contenuto di calorie nonostante un gusto leggermente dolce, morbido e piacevole. La quantità d’alcol è limitata e la bevanda è prodotta tramite una fermentazione, motivo per cui rientra nella categoria della birra.

Lazza

La base degli hard seltzer non è l’uva come nel vino o il malto come nella birra, ma lo zucchero a cui si aggiungono dei lieviti. L’obiettivo di Nick Shields, l’imprenditore del Connecticut che li ha creati, era offrire ai consumatori, soprattutto giovani, un drink leggero e a buon mercato, meno calorico rispetto alla birra e privo di glutine.

Fino ad oggi la diffusione di queste bibite in Italia era limitata da una problematica doganale. Il codice prodotto per gli hard seltzer è infatti diverso da quello per la birra e molte dogane provinciali non consentono di avere due codici nello stesso codice accise. Evidentemente l’ufficio licenze di Milano (e in tutta la Lombardia) interpreta la norma con maggiore libertà di altre zone.

Boem Drink, seltzer made in Italy

In Italia gli hard seltzer sono sbarcati nel 2021 grazie al microbirrificio mantovano Mister B che ha commercializzato una linea dedicata a questi prodotti, ma negli Stati Uniti sono in circolazione dal 2012 e il giro d’affari vale oltre quattro miliardi di dollari. Queste bibite vengono gustate da sole, durante l’aperitivo e a fine giornata di lavoro, oppure sono utilizzate per creare cocktail aromatici.

Come i classici americani più diffusi, da White Claw e Truly a High Noon Spirits e Bud Light Seltzer, anche Boem ha una lattina colorata e una grafica accattivante. Anche questi elementi hanno reso gli hard seltzer la nuova tendenza del ready-to-drink. Con i nomi forti di Fedez e Lazza dietro a Boem, tutto lascia pensare che presto prenderanno piede pure qui da noi.

