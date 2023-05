Attualmente, sono 8.060 gli sportelli automatici di Poste Italiane, presenti in tutte le città sul territorio nazionale. Ai Postamat accessibili 24 ore su 24 dove prelevare contante, effettuare ricariche telefoniche e ricaricare la carta PostePay, è stata aggiunta una funzione speciale: la funzionalità plus del tasto 9. Non molti la conoscono, ma è un’opzione da tenere a mente quando si dimentica la carta e si ha la necessità di prelevare.

Tasto 9 Postamat: ecco come funziona

Utilizzando esclusivamente il proprio smartphone, il tasto 9 dei Postamat permette al correntista di non avere la necessità della carta, evitando così pure il rischio di furto, smarrimento e clonazione. Prelevare senza carta è possibile avendo scaricato sul telefono l’app di BancoPosta o di PostePay e procedendo all’accesso tramite le proprie credenziali.

Lanciata l’app, bisogna selezionare la voce “Prelievo senza carta”. A questo punto, occorre premere il tasto 9 sul tastierino numerico del Postamat: sullo schermo apparirà un QR code. Inquadrando il codice con lo smartphone, appariranno sull’app le carte disponibili e l’utente potrà scegliere quella dal cui conto prelevare i soldi. Soltanto allora si procede all’erogazione delle banconote.

Occhio al tasto 9, la funzionalità “segreta” degli ATM di Poste

Ovviamente la transazione per prelevare l’importo desiderato deve essere autorizzata. L’app di Poste Italiane offre come opzioni il codice PIN di PosteID oppure la scansione dell’impronta digitale. Il limite del prelievo in questa modalità non cambia: non si possono superare i 500 euro al giorno e i 1.000 euro al mese.

Introdotta già da qualche anno ma non ancora conosciuta da tutti, la funzionalità si chiama cardless e adegua gli standard di Poste Italiane a quelli europei che richiedono una massiccia digitalizzazione dei servizi bancari nonché amministrativi. L’obiettivo del gruppo di Matteo Del Fante è rendere più rapide, comode e efficienti procedure semplici come appunto il prelievo di contanti.

Bancomat e tasto 9, quali banche lo prevedono?

Non tutti gli istituti di credito sono in grado di fornire questo servizio. Al momento sono poche le banche che prevedono il prelievo senza carta con app di mobile banking come Poste Italiane. Quello di Unicredit si chiama prelievo smart ed è operativo con riferimento al conto corrente collegato al servizio.

Intesa Sanpaolo ha il prelievo cardless, disponibile solo per i clienti che hanno sottoscritto il contratto My Key e che hanno attivato O-Key Smart. Con lo stesso nome lo definiscono BPER Banca e Banco BPM, mentre Fineco lo chiama prelievo smart tramite app. In ogni caso, gli istituti assicurano che i livelli di sicurezza delle operazioni restano molto elevati.

