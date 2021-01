Il gruppo Ferrero, fondato nel 1946, raggiunge traguardi su traguardi. Da dove deriva il successo dell’azienda? Dalle regole per il personale.

Il successo di un’azienda passa anche – e soprattutto, potremmo dire – dalle regole e dal rapporto con il personale. Lo sa bene Ferrero che, dal 1946, anno della sua fondazione, segna un successo dopo l’altro, anche facendo leva su una serie di regole che definiscono il rapporto con i propri dipendenti, elementi chiave nell’intero processo produttivo e di espansione del brand per cui prestano servizio.

Circa quarant’anni fa, Michele Ferrero delineò le regole vincenti per dialogare con il proprio personale e mettere in piedi un rapporto che permettesse all’azienda di crescere e agli stessi dipendenti di prender parte al processo decisionale di un gruppo che, negli anni, si è dimostrato essere un vero leader sul mercato.

Ferrero, le regole vincenti per il personale

La guida elaborata per il personale è stata pubblicata, ad anni di distanza, da La Gazzetta di Alba, città nella quale nel lontano 1946 tutto ebbe inizio per i Ferrero. Il documento esordisce con questa frase: “Quando parli con un individuo ricorda: anche lui è importante”, massima che ci fa comprendere come siano stati importanti, sin dall’inizio, i dipendenti.

Ciò avviene alla luce del fatto che il gruppo, creatore della Nutella, ha annunciato l’acquisizione del business degli snack alla frutta, dei gelati e dei biscotti della Kellogg Company per la cifra di 1,3 miliardi di dollari. Ecco le regole elaborate da Michele Ferrero, in merito al rapporto che si deve instaurare con il personale dell’azienda, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati e coinvolgere i dipendenti anche nelle decisione future del gruppo.

Dedicate loro il tempo necessario e non le "briciole";

Preoccupatevi di ascoltare ciò che hanno da dirvi;

Non date loro l'impressione che siate sulle spine;

Non fateli mai sentire "piccoli";

La sedia più comoda del vostro ufficio sia destinata a loro;

E continua con le seguenti indicazioni per quanto riguarda l’elaborazione delle decisioni aziendali, che devono coinvolgere anche il personale: