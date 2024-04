Mercoledì 10 aprile 2024 è la giornata da segnare in rosso sul calendario nel mondo musulmano: si celebra la rottura del digiuno con la festa di fine Ramadan, l’Eid al-Fitr. Un momento speciale che alla CMS di Marano sul Panaro, in provincia di Modena, si onora in azienda. L’iniziativa di inclusività, destinata all’intero personale del gruppo metalmeccanico, è stata fortemente voluta dall’amministratore delegato e responsabile risorse umane Elena Salda.

Festa fine Ramadan: la colazione di CMS

CMS organizza una colazione interculturale che onora la conclusione del Ramadan, il mese musulmano di digiuno e purificazione. Quest’anno l’Eid arriva in un momento di forti tensioni e violenze in Medio Oriente, in particolare tra Israele e Palestina. Nella Striscia di Gaza si contano 30mila vittime civili, tra cui tantissimi minori palestinesi (in sei mesi di guerra Save the Children stima 10mila bambini uccisi dagli attacchi israeliani) e numerosi operatori umanitari, giornalisti ed équipe mediche.

“Nell’ottica di continuare a promuovere la diversità e l’inclusione all’interno della nostra azienda – spiega Elena Salda –, abbiamo pensato di unirci ai nostri colleghi musulmani nella celebrazione dell’Eid al-Fitr, ovvero la fine del Ramadan: un mese molto importante per la comunità islamica, in cui si pratica il digiuno dall’alba al tramonto in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Muhammad”.

Preghiera e grande colazione insieme con datteri e biscotti: l’idea di CMS

L’augurio dell’azienda è quello di poter stabilire un rinnovato e fondamentale dialogo nel nome del rispetto e della fratellanza. Con la partecipazione di dirigenti, operai ed operaie di qualsiasi fede e religione ad un grande pasto tutti insieme, CMS vuole gettare un seme per un mondo più umano che possa convivere senza mai rinunciare all’uguaglianza, alla tolleranza e alla pace.

“Non si tratta solo di astinenza da cibo, bevande (inclusa l’acqua) e rapporti sessuali, ma anche da cattive azioni – aggiunge Salda –. Al termine di questo periodo di castità, riflessione e preghiera, i fedeli tradizionalmente festeggiano organizzando una abbondante colazione”. In tal senso, CMS riconosce il peso della seconda ricorrenza più importante del mondo islamico e concede ai propri dipendenti di poter festeggiare in azienda e con le loro famiglie.

CMS, la festa di fine Ramadan è in azienda

Il pasto di condivisione interculturale è organizzato da CMS venerdì 12 aprile, dalle 10 alle 10:30, presso i gazebo situati tra gli stabilimenti di CMS, CMS1 e CMS2. Qui le maestranze e i vertici si ritroveranno per una colazione speciale a base di tè alla menta (la versione tradizionale dell’area del Maghreb) e biscotti arabi come i mamul, i tipici dolci mediorientali con datteri.

Nata nel 1975 e operante nel settore delle costruzioni meccaniche, CMS presta da sempre attenzione all’inclusività e alla responsabilità sociale d’impresa. Per i dipendenti, infatti, è a disposizione da tempo il progetto di welfare aziendale “Better Factory Better Life”, che prevede tra i diversi benefit l’asilo nido aziendale, il centro estivo per i figli degli operai e numerose convenzioni estendibili a tutta la famiglia.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO