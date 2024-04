A Milano, le fondazioni De Agostini e Agnelli hanno svelato, il 20 febbraio, un’iniziativa molto particolare, denominata FUtuRI, piattaforma online progettata per assistere gli studenti di scuola media nella decisione riguardante la scelta della scuola superiore. Tale progetto mira a ridurre il tasso di abbandono scolastico, promuovendo l’idea che una scelta consapevole possa facilitare il completamento del percorso formativo.

La piattaforma che aiuta a scegliere la scuola superiore: nasce FUtuRI

Il delicato periodo di transizione dall’istruzione primaria a quella secondaria rappresenta per molti studenti un momento di incertezza, in cui la scelta del futuro percorso di studi è spesso influenzata da pressioni esterne – famiglia ed amici – e da una conoscenza superficiale delle opzioni disponibili.

Questa situazione può aumentare il rischio di insuccesso scolastico e limitare le future opportunità educative e professionali.

ragazza studia in biblioteca

Il lancio della piattaforma FUtuRi si pone l’obiettivo di guidare gli studenti nella scelta del loro percorso formativo. Entro tre anni, avranno l’opportunità di esplorare le proprie passioni ed abilità, guidati verso una scelta consapevole che plasmerà il loro futuro educativo.

Attraverso l’utilizzo di questionari interattivi e moduli di orientamento, supportati da docenti e tutor, gli studenti accederanno ad informazioni precise sui vari indirizzi offerti dalle scuole superiori.

Un progetto sostenuto dal PNRR

Inoltre, la piattaforma è progettata per essere uno strumento di supporto per i docenti, fornendo loro le risorse per offrire consigli personalizzati ad ogni studente.

Dopo una fase pilota che ha coinvolto 21 scuole, oltre 150 docenti e 120 classi l’anno precedente, ad oggi la piattaforma vanta più di 2500 insegnanti registrati provenienti da oltre 600 istituti. Il progetto, finanziato dal PNRR, è oggetto di una collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Le recenti normative, effettive da settembre 2023, stabiliscono un’impegno formativo specifico di almeno 30 ore già dal primo anno di scuola secondaria.

Questa formazione si amplia nei successivi anni scolastici, integrandosi con percorsi di sviluppo delle competenze trasversali e iniziative di orientamento.

A queste, si affiancano anche attività offerte dal sistema di formazione superiore e dagli ITS Academy, in modo da assicurare un’orientamento completo sul piano formativo.

