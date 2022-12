Tanti i rossi sul calendario nel 2023: ecco le date precise da tenere d’occhio per capitalizzare al massimo le vacanze.

Nonostante il caro bollette, l’inflazione alle stelle e i venti di guerra, il 2023 sarà (inaspettatamente) un anno prezioso per concedersi una vacanza. Il motivo? Il calendario più che favorevole, soprattutto per insegnanti e dipendenti pubblici. Le festività dell’anno sono infatti posizionate in maniera a dir poco benevola. In pratica, con appena quattro giorni di ferie si potranno avere fino a ben 32 giorni di riposo.

Festività 2023: calendario più che positivo

Sebbene la partenza sia ad handicap, con Capodanno che cade di domenica, ci si rifà subito con l’Epifania. La giornata che “tutte le feste porta via” si celebra di venerdì e allunga di altri due giorni le festività natalizie. Sabato 7 e domenica 8 gennaio si sta ancora a casa, il rientro a scuola e al lavoro è fissato per lunedì 9.

Carnevale si rivela positivo soltanto per gli studenti: con martedì grasso il 21 febbraio le scuole saranno chiuse pure lunedì 20. Se Pasqua e Pasquetta capitano come di consueto domenica e lunedì il 9 e 10 aprile, passeranno pochi giorni prima di un altro ponte lungo. Il 25, la Festa della Liberazione, è un martedì ed ecco servito lunedì 24 festivo.

2023 anno d’oro per feste e ponti

Arrivano a maggio, la Festa dei Lavoratori dell’1 è un lunedì: ecco servito un altro weekend allungato che parte da sabato 30 aprile. Non male nemmeno la Festa della Repubblica: il 2 giugno è venerdì, quindi si può pensare ad una vacanza (tempo permettendo) perché la settimana lavorativa si conclude giovedì 1.

Perfetto anche il Ferragosto del 2023: il 15 agosto è martedì. Chi è al lavoro e non in ferie può approfittarne a prolungare il fine settimana del 12 e 13 con un ponte lunedì 14. A novembre la Festa di Ognissanti assicura altre emozioni: l’1 cade di mercoledì e con un giusto incastro si può riuscire ad allungare all’intera settimana le festività con i due giorni di ferie del 2 e 3 novembre.

Feste 2023: ponti saranno tantissimi

Infine, si arriva alle festività di Natale 2023. Pure in questo caso il calendario è propizio. L’Immacolata concede un weekend lungo perché l’8 dicembre cade di venerdì. Il giorno di Natale è un lunedì e Santo Stefano il 26 un martedì: in pratica, si può finire di lavorare già venerdì 22 dicembre. Non sono da meno Capodanno e l’Epifania del 2024: il 31 dicembre è domenica, l’1 gennaio martedì e l’8 gennaio è lunedì. In pratica, nel 2023 si tornerà dalle vacanze direttamente martedì 9.

Riepilogando, ecco il calendario delle festività del 2023 pieno di rossi extra sul calendario:

1 gennaio – Capodanno: domenica

6 gennaio – Epifania: venerdì

9 aprile – Pasqua: domenica

10 aprile – Pasquetta: lunedì

25 aprile – Festa della Liberazione: martedì

1 maggio – Festa dei Lavoratori: lunedì

2 giugno – Festa della Repubblica: venerdì

15 agosto – Ferragosto: martedì

1 novembre – Ognissanti: mercoledì

8 dicembre – Immacolata: venerdì

25 dicembre – Natale: lunedì

26 dicembre – Santo Stefano: martedì

1 gennaio 2024 – Capodanno: lunedì

